Salvatore, Marta e Vittorio / Il paradiso delle signore

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di giovedì 11 marzo 2021:

Dopo l’intervista rilasciata da Vittorio (Alessandro Tersigni) e Gabriella (Ilaria Rossi) in merito all’abito british, un gruppo di bigotte inizia a protestare davanti al Paradiso delle Signore: la situazione sta andando sempre peggio!

Ludovica (Giulia Arena) nel frattempo ottiene il perdono totale di Adelaide (Vanessa Gravina), la quale sta già pensando di sostituire Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) con la giovane Brancia nel ruolo di vicepresidente del Circolo.

Irene (Francesca Del Fa) intanto litiga nuovamente con il padre e questa volta è decisa ad andare via di casa; la dolce Maria (Chiara Russo), inaspettatamente, le offre rifugio nell’appartamento che condivide con Anna.

Marcello (Pietro Masotti) sta preparando la trappola per il Mantovano (Mariano Riccio) e chiede appoggio ad un certo Vinicio, una vecchia conoscenza di Castrese.

La situazione al Paradiso delle Signore è drammatica: la clientela diminuisce drasticamente e Vittorio è molto sconfortato; tuttavia un telegramma di Marta (Gloria Radulescu) lo esorta a combattere per l’abito di Gabriella. E così il direttore del grande magazzino milanese ritrova le energie giuste per non arrendersi!

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)