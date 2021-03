Umberto e Adelaide / Il paradiso delle signore (foto copyright P. BRUNI)

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 19 marzo 2021:

Zia Ernesta (Pia Engleberth) finalmente concede il permesso a Stefania (Grance Ambrose) per rimanere a Milano nell’appartamento con Maria (Chiara Russo), Anna (Francesca Carrain) e Irene (Francesca Del Fa), diventando quindi la quarta coinquilina.

L’altra venere del Paradiso, Sofia (Giulia Chiaramonte), non riesce più a gestire il doppio lavoro alla pasticceria e informa Salvatore (Emanuel Caserio) del carico eccessivo a cui è sottoposta.

Marcello (Pietro Masotti) invece continua a pensare a Ludovica (Giulia Arena), mentre Umberto (Roberto Farnesi) comunica a Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) una brutta notizia: il loro affare riguardante l’edilizia è definitivamente sfumato.

Dante Romagnoli (Luca Bastianello) indaga su Umberto per poi comunicare una sua partenza per un viaggio di lavoro: il giovane però dimentica la sua agenda al Circolo e la cugina Fiorenza (Greta Oldoni) ne entra in possesso, segreti compresi…

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)