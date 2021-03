Pietro Masotti è Marcello Barbieri a Il paradiso delle signore (foto da Facebook)

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 5 marzo 2021:

Ludovica (Giulia Arena) si trova in una brutta situazione e Marcello (Pietro Masotti), con il permesso di Armando (Pietro Genuardi), le offre casa sua per darle rifugio momentaneo. Il capomagazziniere suggerisce però alla Brancia di non avvicinarsi troppo a Marcello per evitare di farlo soffrire.

Agnese (Antonella Attili) confessa a Don Saverio (Andrea Lolli) di amare ancora Armando, ma il sacerdote non può assecondare i suoi sentimenti e la invita a fare pace col marito Giuseppe (Nicola Rignanese).

L’abito british di Gabriella (Ilaria Rossi) sembra avviato verso il successo e anche il servizio fotografico per la nuova collezione va più che bene.

il Mantovano infine si introduce in casa di Marcello e aggredisce la povera Ludovica!

