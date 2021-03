Emanuel Caserio è Salvatore Amato a Il paradiso delle signore

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di lunedì 8 marzo 2021:

La festa della donna è un ottimo momento per incastrare alla perfezione l’uscita della nuova campagna pubblicitaria in merito all’abito british di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Il nuovo vestito, però, suscita scalpore (così come previsto) ed è proprio Maria Grazia Vettorazzo, la donna con la lingua lunga che mise in discussione il comportamento di Clelia (Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano), ad aizzare le prime polemiche sull’abito di Gabriella esposto nella vetrina del grande magazzino milanese. La critica della stampa inoltre è altrettanto aspra e Vittorio (Alessandro Tersigni) riceve quindi il primo commento negativo.

L’aria del Paradiso delle Signore sembra aver addolcito le tensioni familiari in casa Amato e, dopo il cambiamento in meglio di Giuseppe (Nicola Rignanese), Agnese (Antonella Attili) vuole provare a dare una seconda possibilità al suo matrimonio; per questo motivo invita Armando (Pietro Genuardi) ad allontanarsi da lei.

La situazione non è delle migliori per quanto riguarda la questione “Mantovano” (Mariano Riccio): quest’ultimo minaccia di incendiare la Caffetteria, con Salvatore (Emanuel Caserio) presente, e per questo motivo Marcello (Pietro Masotti) pensa sia meglio che Ludovica (Giulia Arena) fugga a Parigi.

