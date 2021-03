Vittorio Conti (interpretato da Alessandro Tersigni)

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di martedì marzo 2021:

Il Mantovano (Mariano Riccio) ha minacciato di incendiare la Caffetteria e per questo motivo Salvatore Amato (Emanuel Caserio) decide di dormire nel locale per evitare il peggio; Ludovica (Giulia Arena) nel frattempo ha promesso a Marcello (Pietro Masotti) di partire per Parigi, sebbene una proposta inaspettata da parte di Adelaide (Vanessa Gravina) le farà poi cambiare idea.

Vittorio (Alessandro Tersigni) intanto è sempre più preoccupato per le critiche negative della stampa riguardo all’abito british di Gabriella (Ilaria Rossi), ragion per cui è necessario un contrattacco strategico per ribaltare le prospettive. Per questo motivo, Conti si farà aiutare sia da Federico Cattaneo (Alessandro Fella) che da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Ultimo ma non per importanza è il povero Armando Ferraris (Pietro Genuardi), che viene allontanato da Agnese (Antonella Attili); la donna sta provando a far funzionare il suo matrimonio con Giuseppe (Nicola Rignanese) il quale nel frattempo ha trovato un amico che può controllare la Caffetteria durante la notte per scongiurare le minacce del Mantovano.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)