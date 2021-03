AGNESE (Antonella Attili) / Il paradiso delle signore

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 15 a venerdì 19 marzo 2021: La nuova collezione viene esposta in vetrina, con grande felicità di tutti e soprattutto di Vittorio Conti. Attraverso un telegramma, Silvia fa sapere che ha deciso di rimanere definitivamente a Parigi. Marcello e Ludovica, per certi versi felici di essersi liberati finalmente del Mantovano, decidono però che la loro frequentazione deve finire. Al Circolo, l’attenzione è tutta per Dante Romagnoli, il cugino di Fiorenza Gramini che ha sventato il furto. Vittorio riceve una telefonata di Marta.

Marta annuncia a Vittorio che resterà a Parigi ancora per qualche giorno. La zia Ernesta ha intenzione di tornare a Lecco con Stefania, che però non prende bene la notizia. Umberto dice a Cosimo che il loro affare rischia di saltare, con gravi conseguenze economiche per il giovane Bergamini. Marcello e Ludovica sono lontani ma continuano a pensare l’uno all’altra. A Villa Guarnieri, tutto è pronto per la cena a cui dovrebbe partecipare anche Marta; nel non vederla, uno degli invitati resta particolarmente deluso…

La convivenza tra Anna, Maria e Irene va avanti (nonostante qualche intoppo). Stefania è triste al pensiero di lasciare Milano insieme alla zia Ernesta, ma le ragazze propongono una soluzione inattesa. Nonostante abbiano teoricamente separato le loro strade, Marcello e Ludovica continuano a cercarsi. Fiorenza Gramini indaga sulla vita sentimentale del cugino Dante, mentre Vittorio vuole fare degli affari con lui.

Dopo una severa ispezione nella casa di Irene, Anna e Maria, zia Ernesta decide che quello non è il posto giusto per Stefania. Giuseppe Amato si fa coinvolgere dal losco piano di Girolamo, con la prospettiva di guadagnare soldi facili. Federico apprende da Cosimo che potrebbe saltare l’affare dei terreni edificabili con Umberto. Dante propone a Vittorio di vendere anche in America gli abiti del Paradiso. Stefania parla della morte di sua madre a Gloria, che a quel punto incontra la zia Ernesta: sembra che le due si conoscano già e da tanto tempo…

Ernesta alla fine acconsente a far rimanere Stefania a casa di Irene, Anna e Maria. Marcello continua a pensare a Ludovica. Umberto conferma a Cosimo che il progetto affaristico che stava portando avanti è purtroppo saltato. Dante prova a sondare Guarnieri sugli affari e decide di partire, dicendo a Fiorenza che si tratta di un viaggio di lavoro; dimentica, però, la sua agenda al Circolo…

