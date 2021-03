Vittorio e Dante / Il paradiso delle signore (Photo credits: P. BRUNI)

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 22 a venerdì 26 marzo 2021: Il contratto tra gli investitori americani e Il paradiso delle signore rappresenta un salto non da poco per il grande magazzino milanese, così Vittorio chiede senso di responsabilità a tutto il suo staff. Fiorenza è venuta in contatto con l’agenda di Dante e ora il cugino deve svelarle per forza di cose che è arrivato a Milano per rivedere Marta. Dopo la proposta di Girolamo, Giuseppe Amato pensa a come concretizzare il suo piano. Inizia a capirsi chiaramente che, per Gloria Moreau, Stefania non è esattamente una Venere come le altre…

Girolamo presenta a Giuseppe il suo intermediario. Nella sua ansia di farla pagare alla Contessa, Fiorenza Gramini rischia di rivelare la scoperta che ha fatto su Dante e Marta. Umberto annuncia una volte per tutte a Cosimo che l’affare non ci sarà e stavolta nessuno può farci niente, nemmeno Vittorio e Federico! Maria, Anna e Irene coinvolgono le altre Veneri (ma anche Gabriella) nella scelta di un dono per Stefania, il cui compleanno è sempre più vicino.

In vista del compleanno di Stefania, Gloria ha deciso di acquistare un suo regalo per la ragazza; intanto Irene propone ad Anna e a Maria di mettere su un party a sorpresa in onore della festeggiata. Flavia comunica tramite lettera alla figlia Ludovica di aver messo in vendita la loro villa; di conseguenza la ragazza, che ora è vicina a ritrovarsi senza un soldo, si rivolge a Marcello dopo aver avuto un crollo. Anche i problemi economici di Cosimo sono sempre più gravi, ma lui non riesce a dire a Gabriella come stanno le cose.

Le Veneri chiedono a Marcello e Salvatore di festeggiare in Caffetteria il compleanno di Stefania, che intanto è del tutto ignara della sorpresa che le stanno organizzando le sue amiche. Marcello dà il suo sostegno a Ludovica, dopo aver ben compreso la sua situazione. Gabriella viene a scoprire per caso il tracollo di Cosimo e anche il fatto che Umberto si approprierà della fabbrica; Bergamini a quel punto deve dire la verità alla moglie…

Nonostante i grossi problemi di Cosimo, l’amore tra i due sembra reggere. La festa di compleanno di Stefania rischia di non vedere la luce e, se ciò alla fine avverrà, sarà merito di Federico. Anche se Ludovica e Marcello in pratica si comportano come una coppia, in teoria continuano a non ammettere i reciproci sentimenti. Adelaide, attraverso una lettera ricevuta da Marta, apprende con grande sorpresa quello che è accaduto in America tra la nipote e Dante Romagnoli!

