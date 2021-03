Beatrice e Vittorio / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 5 a venerdì 9 aprile 2021: Vittorio torna a casa dolorante dopo l’incidente avuto mentre andava a Parigi; Beatrice cerca di accudirlo ma senza essere invadente. È Pasquetta e Armando ne approfitta per andare in bici con Rocco e Pietro.

Marcello ha appuntamento con Ludovica per un picnic a villa Brancia. Stefania, Maria, Irene e Anna si organizzano per passare la serata al cinema. Marta, che non sente il marito da giorni, è preoccupata, ma lui si rifiuta di parlarle. Al cospetto di Adelaide, invece, Vittorio ammette di sapere tutto della storia tra Marta e Dante.

Sofia, dopo un confronto con Maria, spinge Salvatore a concedere il prestito al padre. Gabriella non ha ancora deciso se consegnare o meno la lettera di Arturo Bergamini a Cosimo, che sta trascorrendo un periodo difficile. Le Veneri intendono fondare un fan club per sostenere i ciclisti del Paradiso. Adelaide si scontra apertamente con Fiorenza per quello che ha combinato ai danni della nipote e la invita a dimettersi da vicepresidente del Circolo. Umberto chiede a Vittorio di telefonare a Marta.

Dopo essersi confrontata con Anna, Gabriella decide di dare la lettera di Arturo a Cosimo, ma l’improvvisa scomparsa di Delfina la costringe ancora una volta a rinunciare. Alle prese con un nuovo cliente, Dora ha un colpo di fulmine. Le Veneri hanno scelgono un nome per il loro club, che dovrà sostenere (con annesso striscione) i ciclisti del Paradiso.

Ottenuto il prestito da Salvatore, Giuseppe è libero di attuare i suoi loschi piani, insieme a Girolamo e ai danni di Vittorio, che al momento soffre molto per la situazione con la moglie. Dante affronta Umberto confessando di tenere a Marta più di ogni altra cosa e decide di scriverle una lettera che, forse, non arriverà mai a destinazione.

Vittorio riceve la visita di un medico mandato da Adelaide per verificare le sue condizioni di salute. Marcello rischia la prigione per via del suo passato col Mantovano. Presi dai reciproci problemi, Salvatore e Gabriella si sostengono l’un l’altro e ripensano con nostalgia alla loro storia.

Lo striscione realizzato dalle Veneri per sostenere la squadra ciclistica del Paradiso è pronto, intanto dal magazzino sono spariti alcuni capi della nuova collezione. Adelaide prova a ricucire con Vittorio, ma lui non vuole interferenze nella sua vita privata. In seguito, Conti riceve una lettera da Luciano e ciò lo invita a riflettere.

Gabriella, su consiglio di Salvatore, alla fine decide di consegnare a Cosimo la lettera di Arturo; il giovane Bergamini ne resta sconvolto! Dora sogna un futuro roseo con Nino, che però non potrà mai offrirle la vita che desidera. Marcello racconta a Ludovica l’esito della sua convocazione in questura: per lui si mette male! Umberto e Adelaide si confrontano su quanto sta accadendo a Marta.

Vittorio, dopo una breve convalescenza, torna al Paradiso e confida i suoi tormenti ad Armando, ma per un improvviso malore deve tornare a casa. Mentre lui è in preda al delirio della febbre, Beatrice decide di fare una telefonata.

