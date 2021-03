Giuseppe Amato / Il paradiso delle signore

Questa stagione de Il Paradiso delle signore ha visto andare in scena il ritorno a sorpresa di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese), il marito – vivo e vegeto – di Agnese (Antonella Attili). L’uomo, non appena rientrato in famiglia, ha avuto molti problemi a rapportarsi con i suoi familiari, pretendendo che questi ultimi si comportassero come se lui non fosse mai andato via.

Molta vita era stata invece vissuta in assenza di Giuseppe: il figlio Salvatore (Emanuel Caserio) è nel frattempo diventato un imprenditore e, soprattutto, Agnese – credendo il consorte deceduto – si era gradualmente lasciata andare a una bella (quanto segreta) storia d’amore con Armando Ferraris (Pietro Genuardi), il capomagazziniere del Paradiso.

Ovviamente la riapparizione del signor Amato ha prodotto e sta tuttora producendo molti problemi nella coppia Agnese-Armando. I due, infatti, non sono più liberi di manifestare i loro reciproci sentimenti…

Il paradiso delle signore 5, spoiler: il cambiamento di GIUSEPPE non reggerà…

Tra l’altro, in una prima fase Giuseppe si è comportato all’insegna del maschilismo più estremo, non senza manifestare pure un atteggiamento da “scansafatiche”. Poi, all’improvviso, tutto è cambiato: l’uomo nel giro di poco tempo è sembrato improvvisamente adattarsi alla vita milanese e, dopo essere stato licenziato dall’hotel in cui lavorava, ha trovato una nuova occupazione proprio al Paradiso e proprio… nel magazzino capitanato da Armando!!!

Il Ferraris, naturalmente, nulla ha potuto fare per contrastare l’ingaggio di Giuseppe, che tra l’altro si comporta in un modo che definire esemplare è dir poco: il nostro Armando, insomma, non ha alcuna “pezza d’appoggio” per liberarsi almeno sul lavoro dello scomodo rivale in amore. Ma le dolenti note inizieranno proprio adesso…

Occhio alle puntate in arrivo, perché Agnese – di fronte alla “rinascita” del consorte – si sentirà in dovere di dare una nuova possibilità al suo matrimonio e quindi, sia pure con estremo dispiacere, farà presente la situazione ad Armando chiedendogli di allontanarsi da lei.

Insomma, un “nuovo Giuseppe” pare avere tutte le carte in regola per riconquistare definitivamente Agnese. Ma sarà tutto oro quel che luccica?

Probabilmente ricorderete che, neanche troppo tempo fa, vi avevamo anticipato un crescendo di problemi che l’Amato senior avrebbe portato nella fiction daily di Rai 1 e quindi sembra piuttosto strano, in rapporto a tali spoiler, che ora il padre di Salvatore venga invece descritto quasi come un angelo caduto dal cielo. Erano errate le anticipazioni? In realtà no!

Non perdete i prossimi episodi del Paradiso delle signore, in quanto il lupo perde il pelo ma non il vizio: a breve Giuseppe, ammaliato dalla prospettiva di poter fare “soldi facili”, rischierà infatti di essere coinvolto in un giro non molto raccomandabile!

Insomma, la fiction sta per liberarsi del "Mantovano" (che troverà Dante Romagnoli sulla sua strada), ma una nuova linea noir potrebbe essere all'orizzonte. Quali saranno le eventuali conseguenze di tutto ciò?