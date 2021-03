LUCA BASTIANELLO è Dante Romagnoli a Il paradiso delle signore

Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato in anteprima che il popolare attore Luca Bastianello sarebbe entrato a breve nel cast de Il paradiso delle signore. Ora che la notizia è confermatissima anche dalle trame settimanali, vi diamo qualche elemento in più per iniziare a inquadrare il personaggio.

Per far questo, però, dobbiamo andare un attimo indietro perché l’ingresso di Dante Romagnoli (questo sarà il nome del ruolo interpretato da Luca) avverrà nell’ambito della travagliata vicenda che vede come antagonista il cattivissimo “mantovano” Sergio Castrese (Mariano Riccio).

Eh sì: al Paradiso sono in arrivo momenti bui per Ludovica Brancia (Giulia Arena), che sarà sempre più nelle grinfie del Mantovano e, spaventata, verrà ospitata in casa di Marcello (Pietro Masotti) e Armando (Pietro Genuardi). Anche lì, tuttavia, la ragazza non sarà al sicuro e infatti arriverà a subire un’aggressione!

Alla luce di quanto accaduto, Marcello suggerirà caldamente a Ludovica di stare per un po’ a Parigi, ma lei alla fine non lo accontenterà. Intanto, proprio il Barbieri cercherà di mettere a punto un piano per liberarsi definitivamente di Castrese: un furto al circolo che costituirà una trappola per il malvivente!

Purtroppo il piano rischierà di fallire, visto che il complice assoldato da Marcello tradirà quest’ultimo. E a quel punto il Mantovano crederà di poter portare a compimento il furto senza alcun impedimento, ma vedrete che non sarà così: il losco individuo infatti si troverà davanti un ostacolo di nome… Dante Romagnoli!

Questo sarà l'esordio del personaggio di Bastianello, che avverrà nella puntata di venerdì 12 marzo. E poi cosa succederà? Occhio perché questo nuovo ruolo porterà molto ma molto scompiglio, fidatevi!