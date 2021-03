LUDOVICA e MARCELLO / Il paradiso delle signore

A Il paradiso delle signore 5, Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) sta attraversando un periodo decisamente difficile: tornata a Milano dopo un periodo di “esilio” all’estero, la ragazza sta cercando di lasciarsi alle spalle tutto quello che è successo con Riccardo e da poco è finalmente riuscita a riguadagnare la fiducia di Adelaide (Vanessa Gravina).

La Brancia, che negli ultimi mesi è spesso sembrata intenzionata ad avvicinarsi a Federico Cattaneo (Alessandro Fella), è però rimasta coinvolta nei loschi giri del Mantovano (Mariano Riccio) e ciò paradossalmente ha creato un impensabile legame con Marcello Barbieri (Pietro Masotti), anche lui vittima da tempo del losco figuro.

Marcello e Ludovica si sono spalleggiati parecchio in questa fase difficoltosa della loro esistenza e più volte i telespettatori hanno avuto l’impressione di una bella “chimica” che potrebbe svilupparsi tra di loro. Come andrà a finire?

C’è da dire che il motivo principale di questa complicità sta per venire meno: la new entry Dante Romagnoli (Luca Bastianello) è in procinto di mettere fuori gioco il Mantovano e quindi il Barbieri e la sua nuova amica stanno finalmente per uscire dall’incubo che li ha attanagliati. A quel punto, però, cosa ne sarà del loro rapporto?

In teoria la strada percorsa insieme finisce qui e infatti, nelle puntate del Paradiso in onda tra pochissimi giorni, Marcello e Ludovica decideranno di interrompere la loro frequentazione: troppe differenze, probabilmente anche a livello sociale, li dividono! Ma in pratica le cose non saranno così semplici: le anticipazioni indicano chiaramente che i due continueranno a pensarsi e a cercarsi, tanto che gli spoiler sono tutto un fiorire di “lui cerca lei” e “lei pensa a lui”.

Quel che è certo, insomma, è che quest’attrazione nata un po’ per caso non è affatto spenta e terrà ancora banco nei futuri episodi della fiction daily di Rai 1… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.