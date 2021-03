Umberto, Vittorio e Dante / Il paradiso delle signore (copyright foto: P. BRUNI)

A Il paradiso delle signore 5, la settimana pre-pasquale sarà all’insegna delle grandi emozioni e di una serie di imperdibili intrighi. Occhio infatti a Fiorenza (Greta Oldoni), che – di fronte all’ennesimo “sgambetto” di Adelaide (Vanessa Gravin) – dirà a Vittorio (Alessandro Tersigni) qualcosa di troppo su Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e Marta (Gloria Radulescu).

Tale pulce nell’orecchio basterà a scatenare il caos: Conti avrà un’aspra discussione con Dante e poi volerà a Parigi in cerca evidentemente di risposte. Ma non finisce qui, perché ci sarà una telefonata preoccupante che arriverà a Beatrice (Caterina Bertone)…

C’è da tenere d’occhio anche Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), che ormai appare estremamente “incattivito” verso Umberto (Roberto Farnesi) per la questione dell’affare andato in fumo e del passaggio di mano della sua fabbrica. Viene così facile pensare che il ritrovamento di una lettera accusatoria verso il Guarnieri senior, di cui verrà in possesso Gabriella (Ilaria Rossi), potrebbe aprire la strada a qualche ricatto o vendetta… Staremo a vedere!

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Poco prima di Pasqua la fiction daily di Rai 1 tornerà a concentrarsi anche sull’attrazione che il giovane Federico (Alessandro Fella) sente per Ludovica Brancia (Giulia Arena), la quale però – ovviamente all’insaputa del giovane Cattaneo – si sta avvicinando sempre di più a Marcello (Pietro Masotti) e ancora una volta raccoglierà le sue confidenze quando il Barbieri rischierà di rientrare nella tela del Mantovano.

Insomma, andiamo verso una settimana “di svolta” in cui, comunque, ci sarà spazio anche per un po’ di dolcezza: ritroveremo la piccola Serena (Giulia Patrignani) e sua madre Beatrice si commuoverà per un tema in cui la bambina parlerà con tanto affetto dello zio Vittorio. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.