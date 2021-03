Gloria Moreau (Lara Komar) / Il paradiso delle signore

Il mistero è svelato a Il paradiso delle signore, anche se forse un vero mistero non è mai stato. Sarà che ormai i fan “sgamano” in fretta qualsiasi risvolto delle trame non ancora venuto alla luce, ma sta di fatto che moltissimi aficionados della fiction daily di Rai 1 avevano capito sin dalla sua entrata in scena la verità su Gloria Moreau: eh sì, la new entry è proprio la madre di Stefania Colombo (Grace Ambrose).

C’è da dire che il dialogo di Gloria con zia Ernesta (Pia Engleberth) – a cui abbiamo assistito alla fine della puntata del 18 marzo – ha messo in luce anche altri aspetti dei segreti che riguardano la Moreau: a questo punto pare che la donna in passato abbia dovuto cambiare vita, lasciando tutto e tutti (marito e figlia compresi) per via di alcuni guai con la giustizia…

Nell’incontro che qui su Tv Soap abbiamo avuto di recente con Lara Komar, l’attrice ci aveva del resto anticipato che la “sua” Gloria “ha un passato difficile che si scoprirà pian piano” e quindi non resta che aspettare per apprendere ulteriori dettagli sulla questione. Quel che comunque è certo è che l’intervento di Gloria ha salvato Stefania da un trasferimento che lei proprio non voleva: ad andare a Lecco sarà dunque solo Ernesta, mentre la ragazza resterà a Milano e potrà continuare il suo lavoro al Paradiso, andando a vivere con le sue care colleghe.

Il fatto che Stefania rimanga in città sarà degnamente festeggiato e ciò avverrà anche per via di una ricorrenza particolare che la riguarda: negli episodi che vedremo a breve, la Colombo festeggerà il suo compleanno e così le amiche del grande magazzino vorranno organizzare per lei una bella festa.

Mentre la diretta interessata sarà ovviamente ignara della sorpresa che si sta organizzando a sua insaputa, ad essere coinvolti saranno anche Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) perché la Caffetteria sarà scelta come location del party.

Chissà però che la circostanza del compleanno non inizi a livello narrativo a scoprire un po’ le carte sull’intera faccenda: non è ancora arrivato il momento in cui Stefania apprende la verità su Gloria, ma quest’ultima deciderà di fare alla figlia un regalo autonomo, per conto suo insomma.

Insomma, come giustamente evidenziano le anticipazioni, si comincerà a notare quello che i telespettatori già sanno: per la capocommessa, Stefania Colombo non è una venere come tutte le altre… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.