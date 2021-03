Il paradiso delle signore DAILY

Per i suoi numerosi fan, Il paradiso delle signore 5 promette ancora moltissimi colpi di scena da qui sino a fine stagione e proprio in questi giorni, con l’entrata in scena del misterioso Dante Romagnoli (Luca Bastianello), sta iniziando una trama destinata a tenere banco nelle prossime settimane e a sconvolgere tutti gli equilibri.

A livello produttivo, invece, la fiction daily di Rai 1 si prende ora una meritata pausa: venerdì 19 marzo sono infatti terminate le riprese della fortunatissima quinta annata (la terza in formato quotidiano) e non per niente sui social sono apparsi tanti video e foto con cui gli attori hanno salutato i colleghi e soprattutto il pubblico.

Per i telespettatori la messa in onda del programma prosegue senza soste sino a maggio, poi come ogni anno ci sarà uno stop estivo.

Comunque sia, nessun rischio di chiusura per le vicende del grande magazzino milanese: è ormai appurato che Il paradiso 6 ci sarà e quindi già tra qualche mese cominceranno i nuovi ciak, in vista della messa in onda autunnale. Quali saranno le novità della sesta stagione? Ci saranno altre new entry? Notizie in merito arriveranno di certo nel corso dell’estate!

