Salvatore e Marcello de Il paradiso delle signore / Copyright foto: P. BRUNI

A Il paradiso delle signore 5 è in arrivo un mucchio di problemi sul versante della Caffetteria e ovviamente si tratta di questioni che riguarderanno i due soci del locale, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Salvatore Amato (Emanuel Caserio).

Vi sarete accorti dalle puntate in onda in questi giorni che Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) sta cadendo in una rete che non promette di buono, con un “affare” (definiamolo così) che gli viene proposto dal suo amico Girolamo (Sergio Vespertino). Proprio in virtù di questa novità, Giuseppe – nonostante l’attuale titubanza – finirà per chiedere per davvero un prestito a suo figlio, senza peraltro specificare con precisione il motivo della richiesta e scatenando così un dibattito in famiglia.

Il paradiso delle signore, spoiler: GIUSEPPE litiga con SOFIA

Agnese (Antonella Attili) e Salvo, infatti, si chiederanno a quel punto se sia il caso di scucire i soldi al capofamiglia e intanto i rapporti tra padre e figlio peggioreranno di nuovo, tanto che il giovane Amato sentirà di doversi confidare sulla questione sia con Armando (Pietro Genuardi) che con Marcello.

I problemi portati da Giuseppe invaderanno però anche un altro campo molto delicato da un punto di vista professionale. Dopo la partenza di Laura è Sofia Galbiati (Giulia Chiaramonte) a occuparsi della produzione dolciaria della caffetteria, ma l’Amato senior rovinerà anche questo sodalizio: assisteremo a un aspro litigio tra Giuseppe e Sofia, al termine del quale quest’ultima preferirà lasciare il suo impiego. Come faranno senza di lei i due titolari? Si mette male!

Tanti guai per il povero Salvatore, insomma! Ma anche Marcello non se la passerà meglio: sembra che il Mantovano (Mariano Riccio) ancora una volta non esca dalla vita del ragazzo e infatti il povero Barbieri rischia di essere coinvolto ancora una volta dal losco malvivente. Se è infatti acclarato che il Castrese è ormai in gattabuia, è altresì vero che l’uomo cercherà di tirare in ballo anche Marcello, dichiarando che quest’ultimo lo aiutava nei suoi sporchi affari.

Come andrà a finire? Quel che è certo è che il nostro Marcello sarà convocato in questura: rischia qualcosa? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.