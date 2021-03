Il paradiso delle signore, Alessandro Tersigni: “Potete immaginare quello che succederà!”

Vittorio Conti (interpretato da Alessandro Tersigni)

Continuano le interessanti interviste di Serena Bortone (conduttrice di Oggi è un altro giorno) ai protagonisti de Il paradiso delle signore. Dopo Pietro Masotti ed Emanuel Caserio, oggi nel salotto pomeridiano di Rai 1 è intervenuto Alessandro Tersigni, che come sapete presta il volto al mitico Vittorio Conti.

Tra una domanda e l’altra sulla sua vita personale e professionale, Alessandro ha anche parlato di quello che sta per succedere al Paradiso e cioè della brutta scoperta che Vittorio farà a breve: sua moglie Marta e Dante Romagnoli si sono baciati nel recente passato!

Lo verrò a sapere dalla cugina di Dante. Potete immaginare cosa succederà!!!

Tersigni, giocando un po’ sull’incrocio “personaggio-interprete”, ha anche aggiunto che “sono milanese, ma ho il sangue di Trastevere“, facendo così intendere che Conti reagirà molto male a quello che scoprirà…

In effetti, se siete aggiornati sulle anticipazioni, sapete già che nella puntata di venerdì 2 aprile accadrà di tutto: Vittorio, una volta che Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) lo avrà subdolamente aggiornato sulla situazione, avrà uno scontro al vertice con Dante e poi cercherà di raggiungere Parigi per un chiarimento.

Tuttavia il nostro protagonista ne uscirà malconcio per via di un incidente e da quel momento in poi avrà dei problemi di salute, oltre a non voler più parlare con la consorte…

