Una delle location più popolari de Il paradiso delle signore è sicuramente la casa affittata da “Veneri and friends”, che soprattutto quest’anno ha visto un turn over non indifferente per quanto riguarda chi ci abita! Nei ricordi dei fan storici della fiction daily di Rai 1 ci sono sicuramente le confidenze in casa tra Roberta e Gabriella, ma ormai le cose sono cambiate e in quell’appartamento ci abitano (e ci abiteranno) altre ragazze.

Al momento, nell’immobile ci sono Maria (Chiara Russo) e Anna (Francesca Carrain), ma proprio negli episodi di questi giorni assistiamo all’arrivo di Irene (Francesca Del Fa): quest’ultima, dopo l’ennesimo litigio col padre, cerca un’altra sistemazione e viene accolta nella loro abitazione dalle colleghe (nonostante i rapporti non sempre idilliaci finora intercorsi con Maria).

Non mancherà qualche problema di convivenza nel neonato terzetto, che peraltro si avvia in tempi brevi a diventare un… quartetto! Tra pochi episodi, infatti, un grosso problema riguarderà Stefania Colombo (Grace Ambrose), che rischierà di dover lasciare Milano!

Eh sì: dopo il trasferimento a Parigi di Silvia Cattaneo (Marta Richeldi), ora anche la zia Ernesta (Pia Engleberth) riterrà di non voler più restare in città e preferirà tornare a Lecco portando con lei Stefania, che ovviamente reagirà malissimo all’inattesa novità! A quel punto interverranno le ragazze, prospettando quella che si annuncia come la soluzione migliore: la Colombo può stare da loro!

Fatto sta che Ernesta sarà difficile da convincere in tal senso e, dopo quella che le anticipazioni definiscono “una severa ispezione” nella casa di Irene, Anna e Maria, la donna emetterà l’amaro verdetto: quello non è il posto giusto per Stefania!

Tutto è perduto, dunque? Assolutamente no! Dopo un dialogo con Gloria Moreau (Lara Komar), attraverso il quale capiremo anche che le due si conoscono da parecchio tempo, Ernesta cambierà idea e acconsentirà affinché la giovane parente resti a Milano. Dunque Stefania continuerà a far parte dei personaggi del Paradiso e… vi consigliamo di non perdere le prossime vicende che la riguardano!

