Luca Grispini / Il paradiso delle signore

A Il paradiso delle signore arrivano puntate ad alto tasso drammatico, con la verità del bacio tra Marta (Gloria Radulescu) e Dante (Luca Bastianello) che sta per venire alla luce. Anche le vicende relative al lato “dark” di Giuseppe (Nicola Rignanese) stanno per entrare nel vivo, con il patriarca degli Amato che prestissimo inizierà a mettere in atto il losco piano elaborato da Girolamo (Sergio Verspertino).

Ma, come ben sappiamo, Il paradiso si contraddistingue anche per le sue trame dolci e allegre. E così si sta per aprire una parentesi che promette un po’ di distensione e che sembra riportare alla memoria le storie semplici del cinema anni ’60. Di cosa si tratterà?

È presto detto. Tante volte abbiamo sentito la simpatica Dora (Mariavittoria Cozzella) intenta a fantasticare sul suo futuro vero amore, e ora questo “vero amore” è in procinto di prendere forma… quanto meno nella sua testa!

Al grande magazzino, infatti, Dora avrà a che fare con un nuovo cliente e nel mentre vivrà il classico “colpo di fulmine” da film: l’oggetto del desiderio si chiama Nino e, come avrete già capito, la nostra Dora se ne invaghirà. Ma scopriremo dopo pochi giorni che lui non può dare il futuro che la ragazza desidera…

A interpretare il ruolo guest di Nino è stato chiamato un attore molto conosciuto dal pubblico giovane: si tratta di Luca Grispini, apparso già in diverse fiction tv e soprattutto nella webserie cult Skam Italia, in cui ha lavorato anche Giancarlo Commare (il “Rocco Amato” del Paradiso).

