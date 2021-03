Marta e Dante / Il paradiso delle signore

L’attesissimo ingresso del popolare attore Luca Bastianello a Il Paradiso delle Signore avverrà venerdì prossimo (12 marzo) e già sappiamo che il suo personaggio, Dante Romagnoli, metterà i bastoni tra le ruote al tentativo di furto al Circolo da parte del Mantovano.

Come si svilupperà poi il personaggio all’interno della fiction daily di Rai 1? Dante è in realtà il cugino di Fiorenza Gramini, la vice presidentessa del Circolo, e subito entrerà in contatto con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), al quale farà un’interessante proposta commerciale tesa all’espansione del marchio Paradiso negli Stati Uniti.

Il paradiso delle signore anticipazioni: il post su Instagram di Luca Bastianello fa pensare a un super spoiler!

In tempi brevi, Dante penserà poi di lasciare Milano ma in realtà la sua vicenda non finisce affatto qui: l’agenda del nuovo arrivato verrà infatti dimenticata al Circolo e, neanche a dirlo, sarà immediatamente intercettata dalla curiosissima cugina Fiorenza. Cosa ci sarà scritto dentro?

È da tempo che vi anticipiamo che il ruolo di Dante porterà molto scompiglio al Paradiso e quindi c’è da fare attenzione a un post (con tanto di foto!) che Luca Bastianello ha pubblicato su Instagram: si tratta di un’immagine che ritrae Dante e (di spalle) Marta Guarnieri, con una poesia di Petrarca e dei tag indirizzati a #martaguarnieri e alla sua interprete Gloria Radulescu.

“Benedetto sia il giorno, e il mese, e l’anno e la stagione, e il tempo, e l’ora, e ’l punto, e ‘l paese, e ‘l loco ov’io fui giunto da duo begli occhi che legato m’hanno; e benedetto il primo dolce affanno ch’i’ebbi ad esser con Amor congiunto, e l’arco, e le saette ond’i’ fui punto, e le piaghe che ‘n fin al cor mi vanno. Benedette le voci tante ch’io chiamando il nome di mia donna ho sparte, e i sospiri, e le lagrime, e ‘l desio; e benedette sian tutte le carte ov’io fama l’acquisto, e ‘l pensier mio, ch’è sol di lei, sì ch’altra non v’ha parte.” Il nostro dire “sì” a qualcuno è un dire di “sì” a se stessi, in quanto solo quando amiamo siamo capaci di metterci a nudo e di accettare la nostra debolezza.

Ovviamente, un po’ tutti i fan hanno già pensato a un superspoiler che, se le cose stanno così come sembrano, chiarirebbe diversi nodi irrisolti delle ultime settimane: l’inspiegabile imbarazzo di Marta nei contatti telefonici dall’America con Vittorio e, soprattutto, quella strana telefonata che la Guarnieri aveva ricevuto poco dopo essere tornata a Milano…

È proprio Dante il “mistero americano” di Marta, dunque? E cosa c’è tra di loro? Alzi la mano chi non ha pensato che tra i due possa esserci stata una storia, ma al momento non trapela nulla di più. Tuttavia Gloria Radulescu di recente ha rivelato tramite social che capiremo molte cose intorno a Pasqua e quindi… non resta che aspettare! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.