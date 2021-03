Adolfo / Il segreto

Fino a quando Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja) ignorerà di essere figlio di Jean Pierre (Virgil Mathet), l’amante francese della madre Isabel (Silvia Marsò)? In realtà, nelle ultimissime puntate de Il Segreto, il marchesino scoprirà la verità, ma non la prenderà affatto bene. Tale escamotage darà il via a diverse dinamiche nella telenovela spagnola…

Il Segreto, news: Tomas scopre che Adolfo è figlio di Jean Pierre

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, tutto partirà nel momento in cui Tomas (Alejandro Vergara) farà una serie di ragionamenti ed arriverà a capire, in totale autonomia, che dalla tresca tra la madre e Jean Pierre è nato Adolfo; il De Los Visos ripenserà infatti ai racconti di Isabel e in particolar modo al fatto che la sua relazione con lo straniero fosse cominciata prima della nascita del fratello minore.

Desideroso di sapere la verità, Tomas affronterà quindi Jean Pierre che, una volta messo con le spalle al muro, confesserà al suo interlocutore che lui e Isabel si erano accordati per evitare che il loro “figlio” sapesse delle sue reali origini. Tuttavia, quel segreto sarà destinato a venire fuori in tempi record…

Il Segreto, spoiler: Tomas svela tutta la verità ad Adolfo

Eh sì: vi anticipiamo che Tomas comincerà a sentirsi in colpa nei confronti di Adolfo e, dato che non verrà avere un peso sulla coscienza, lo convocherà nella locanda di Matias (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros) e gli rivelerà di avere appreso che Jean Pierre è il suo vero padre.

Neanche a dirlo, il ragazzo resterà esterrefatto alla scoperta delle sue origini, tant’è che in un primo momento scaccerà il pensiero e si rifiuterà di credere alle parole del fratello maggiore.

Tuttavia, appena capirà che Tomas non sta mentendo, Adolfo troverà la forza di andare a La Habana e affronterà Isabel e Jean Pierre. Oltre a mostrarsi rammaricato con la madre per averlo fatto vivere nella menzogna fin dalla sua nascita, il De Los Visos chiarirà al francese di non voler avere nulla a che fare con lui e che non lo considererà mai come un padre!

Si tratterà dunque di una conversazione assai difficile, dove Adolfo non riuscirà a sopportare di essere il frutto di una relazione “adultera” e arriverà ad autodefinirsi un “figlio bastardo”.

Il Segreto, trame: cosa nasconde Jean Pierre?

Ad ogni modo, i telespettatori dovranno fare attenzione anche ad un altro particolare: nel momento in cui Adolfo e Isabel si allontaneranno dal salone della villa per continuare a chiarire le loro ultime divergenze, Jean Pierre approfitterà del marasma venutosi a creare per mettersi in contatto telefonico con Parigi.

Questa circostanza innescherà un vero e proprio atteggiamento “contradditorio” dello straniero, fino ad arrivare al gran finale della soap… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

