Lolita Lobosco / Luisa Ranieri

Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction campione di ascolti con protagonista l’audace vicequestore di Bari (a cui presta il volto l’attrice napoletana Luisa Ranieri), tornerà in futuro con nuovi episodi? I fan sono in attesa di sapere se la Rai annuncerà presto un secondo capitolo della serie dedicata alla bella poliziotta?

La fiction – che si ispira ai romanzi di Gabriella Genisi – nei primi tre appuntamenti ha riscosso uno straordinario successo di pubblico ottenendo una media di oltre 7 milioni di telespettatori e uno share superiore al 29%: numeri da record che permettono alla rete diretta da Stefano Coletta di festeggiare l’ennesimo grande successo di pubblico per una sua fiction.

Nel gran finale in onda questa sera (14 marzo 2021) e intitolato “Gioco pericoloso”, Lolita prende parte a una vecchia rimpatriata con gli ex compagni di classe, un’idea che non la entusiasma per niente e per questo decide di andarci insieme al suo collega Antonio Forte (anch’egli ex compagno di classe). Nel corso della cena, Lolita rivede Vittorio Lamuraglia, suo ex compagno di scuola che si occupa di pubbliche relazioni ed è appena rientrato dall’America. Nonostante il suo aspetto visibilmente invecchiato, l’uomo si mostra molto galante nei suoi confronti (un atteggiamento che fa molto ingelosire Antonio). L’indomani, però, una tragica notizia spiazza Lolita: Vittorio si è tolto la vita appena pochi minuti dopo aver lasciato lei e gli altri ex compagni. Una versione dei fatti che non convince per niente la perspicace poliziotta la quale inizierà subito ad indagare addentrandosi in un contesto molto pericoloso dominato da corruzione e morte…

Nonostante la Rai ancora non abbia ufficializzato la seconda stagione, l’intero cast ha già confermato la propria disponibilità per un eventuale proseguimento, come l’attore Filippo Scicchitano (che nella serie presta il volto all’affascinante e giovane Danilo), il quale in un’intervista a DiPiù Tv si è detto pronto a continuare la fortunata avventura barese:

Al momento non so nulla, ma spero si faccia. Sarebbe bellissimo ritrovare Luisa Ranieri sul set e, ovviamente, anche tutto il resto del cast e della troupe.

Dello stesso parere anche l’attrice Bianca Nappi, l’interprete di Marietta, la magistrata libertina e trasgressiva nonché amica dell’esuberante protagonista, la quale, ospite di Oggi è un altro giorno (il talk pomeridiano condotto da Serena Bortone), ha detto:

Luisa Ranieri è una donna molto simpatica e con lei si è creata una sintonia molto naturale, abbiamo trovato un feeling che credo si veda anche sul set. La serie sta andando molto bene, quindi spero di sì. Mi piacciono queste donne non perfette, come Marietta.

Oltre agli ascolti bulgari ottenuti (e alla volontà degli attori di proseguire), agli sceneggiatori di sicuro non mancano idee interessanti per poter scrivere nuove avventure per Lolita, definita ancora prima del debutto il “Montalbano in gonnella”. Così come non manca la volontà di Luisa Ranieri di continuare a vestire i seducenti panni dell’affascinante poliziotta del sud, la quale, nonostante da tempo occupi una posizione di grande potere per combattere la criminalità, ogni giorno è costretta a lottare contro stereotipi e pregiudizi.

Insomma, tanti elementi vincenti che trovano il giusto incastro e danno vita a un puzzle super intrigante che ci fa ben sperare che la fiction Le indagini di Lolita Lobosco probabilmente avrà lunga vita in tv!