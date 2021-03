Sta di fatto che il giorno dopo si viene a scoprire che Vittorio è morto: sembra che si sia tolto la vita gettandosi da un terrapieno poco dopo essersi congedato da Lolita e da Forte. Il caso sembra comunque molto chiaro nella sua dinamica, ma non per Lolita che non è soddisfatta da tale versione dell’accaduto.

E infatti la Lobosco scoprirà che dietro la morte del suo vecchio compagno di scuola c'è ben altro: tutto un mondo dove corruzione e morte tengono banco…

