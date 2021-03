Tommaso Zorzi / Grande Fratello Vip (foto Mediaset)

Grande novità in casa Mediaset. L’ultimo vincitore del Grande Fratello VIP Tommaso Zorzi sarà uno degli opinionisti che commenteranno le vicende dei naufraghi nella nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco ci saranno la cantante e personaggio televisivo Iva Zanicchi e l’ereditiera Elettra Lamborghini, quest’ultima non presente nelle prime puntate a causa della sua positività al Covid-19.

Per Zorzi è inoltre pronto un ulteriore programma online dedicato allo stesso reality show, che andrà in onda in esclusiva sul portale on demand Mediaset.it.

Un battesimo del fuoco per il trionfatore del GF VIP: Tommaso entra a far parte a tutti gli effetti della squadra di opinionisti del Biscione, che nei prossimi mesi potrà contare sulle qualità artistiche di Zorzi anche per altri progetti. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

