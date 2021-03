Fiction Màkari / Claudio Gioè

Dopo l’ennesimo grande successo de Il Commissario Montalbano, con l’ultimo film seguito da oltre nove milioni di spettatori, da lunedì 15 marzo Rai 1 propone Màkari. Si tratta di una nuova serie in quattro puntate tratta dai romanzi gialli di Gaetano Savatteri, che segue le vicende del siciliano Saverio Lamanna, scrittore per vocazione e detective per caso, costretto – dopo anni di onorata carriera nella capitale – a ricominciare da zero nella sua terra di origine.

Lamanna è un ex giornalista (nonché portavoce del sottosegretario al Ministero dell’Interno), il quale, per un banale errore tecnologico, viene rimosso dal suo prestigioso incarico e per questo decide di tornare nella sua Sicilia (precisamente a Màkari) a pochi minuti dalla famosa spiaggia di San Vito Lo Capo per stabilirsi nella vecchia e disabitata casa di famiglia.

Màkari, la fiction con Claudio Gioè, dal 15 marzo su Rai 1

Nel piccolo borgo siculo, Saverio inizia a dedicarsi a una sua vecchia vocazione: la scrittura, un’antica passione che lo porterà a scoprirsi un abile scrittore di gialli ma soprattutto un sagace detective pronto ad indagare sui tanti misteri da risolvere che popolano il paesino, tranquillo solo all’apparenza.

Nella nuova adrenalinica avventura, al fianco di Lamanna ci sarà l’amico Peppe Piccionello (Domenico Centamore) che – quasi inconsapevolmente – si rivelerà di grande aiuto per arrivare alla soluzione degli intricati casi. Ma il nostro detective troverà tempo anche per l’amore nella solare Suleima (Ester Pantano), bella laureanda di origine veneta (che si trova in Sicilia per un lavoro stagionale di cameriera) di cui l’uomo si innamorerà follemente. Ma l’estate non dura per sempre e pertanto… cosa farà Saverio quando la ragazza dovrà tornare a casa?

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Fra le analogie che Lamanna ha in comune con Il commissario Montalbano, è da sottolineare che entrambi sono personaggi di Sellerio Editore, condividono lo stesso produttore Carlo Degli Esposti (Palomar) e anche il medesimo sceneggiatore Francesco Bruni, ma soprattutto tutti e due sono figli della meravigliosa isola baciata dal sole e bagnata dal mare, la Sicilia appunto, che farà da sfondo alle avvincenti storie.

Nonostante le tante affinità con il suo celebre conterraneo, il personaggio interpretato da Claudio Gioè potremmo definirlo caratterialmente agli antipodi dall’amato poliziotto di Vigata. Lamanna è ironico, perspicace, scherzoso e sa regalare momenti leggeri e spensierati ma anche intensi e drammatici. Insomma, un nuovo personaggio a cui non faremo fatica ad affezionarci.

Fiction Màkari: una particolare sigla musicale!

Una nota di merito va anche alla sigla della serie, scritta dal giovane e talentuoso tenore Ignazio Boschetto del trio Il Volo e cantata da lui e dai suoi amici e colleghi Gianluca Ginoble e Piero Barone. Il giovane artista di origine sicule ha dichiarato che il testo della canzone si intitola Màkari proprio come la fiction: “Racconta la mia Sicilia, dove torno ogni anno in estate“.

Màkari è un appassionante giallo diretto dal regista Michele Soavi, che mescola abilmente altri generi come la commedia e il melò e che, a detta di Claudio Gioè “racconta molto bene la Sicilia contemporanea di oggi, capace di guardare al futuro“.

Tra le principali peculiarità della serie ci sono la cura e l’attenzione che viene data al protagonista Saverio Lamanna ma anche ai personaggi di contorno come l’amico Piccionello e la bellissima studentessa Suleim, elementi fondamentali che uniti danno vita a un trio bene assortito e convincente.

In definitiva, pare proprio che la nuova fiction Rai abbia tutte le carte in regola per poter fare breccia nel cuore del pubblico. Ma per scoprirlo non ci resta che seguire le prime due puntate, in onda lunedì e martedì in prima serata su Rai 1.

Màkari fiction: anticipazioni ufficiali prima puntata, di lunedì 15 marzo 2021

Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apice della carriera, di colpo ha perso tutto. Scappa da Roma e si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Màkari, dove si trova la casa al mare della sua famiglia, ormai disabitata da anni. È venuto qui per riflettere sui propri errori e, invece, inaugura una nuova vita. A Màkari Saverio ritrova la schietta e cara amicizia del bizzarro ma impagabile Piccionello e incontra una ragazza, Suleima, che è subito uno spiraglio di luce, la possibilità di un amore.

Ma saranno soprattutto la vicenda di un bambino, morto in circostanze tutt’altro che chiare, e il dramma di un operaio che ha perso il posto dopo trent’anni di duro lavoro a strapparlo dal proprio senso di fallimento e a fargli scoprire la sua più autentica vocazione, quella di scrittore. Uno scrittore con un particolare fiuto per le indagini che, quando si imbatte in un mistero, è determinato ad andare fino in fondo.

Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.