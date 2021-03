MARTIN GRUBER da Tempesta d’amore a Il commissario Ricciardi

Martin Gruber / Foto dalla pagina Facebook dell'attore

Se siete “freschi” telespettatori di Tempesta d’amore non l’avete probabilmente mai visto, ma se siete fan storici della soap tedesca trasmessa da Rete 4 lo ricorderete certamente: parliamo di Martin Gruber, protagonista nel ruolo di Felix dell’indimenticabile quarta stagione di Sturm der liebe insieme a Ivanka Brekalo (che prestava il suo volto a Emma).

Dopo Tempesta d’amore, l’attore ha proseguito la sua carriera di attore in Germania interpretando un ruolo in un’altra serie per ben cinque anni e poi partecipando a vari film (tra cui l’italiano Fuga di Cervelli, di Paolo Ruffini) e fiction.

Sta di fatto che Tempesta è molto popolare in Italia e anche Gruber dunque è ricordato con affetto dagli aficionados della serie, per cui vi segnaliamo volentieri una guest appearance che l’interprete ha fatto in una fiction italiana e che andrà in onda proprio stasera, 1° marzo: lo vedremo interpretare un ufficiale tedesco (Manfred Kaspar von Brauchistch) nell’ultima puntata de Il commissario Ricciardi e il suo personaggio avrà sentimentalmente a che fare con Enrica (Maria Vera Ratti).

In una recente intervista rilasciata al periodico Telesette, Martin non ha nascosto di essersi trovato molto bene sul set di Ricciardi e, riguardo alla sua partecipazione, ha promesso “molte sorprese e un po’ di subbuglio” (senza poter ovviamente rivelare di più perché si tratta del finale di stagione). Cosa succederà dunque? Lo scopriremo questa sera su Rai 1!

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione

