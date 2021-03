Fiction SVEGLIATI AMORE MIO / Foto Mediaset

Mercoledì 24 marzo 2021 parte in prima serata su Canale 5 la nuova fiction Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli. Ecco le anticipazioni della prima puntata:

La protagonista Nanà Santoro (Sabrina Ferilli) è una parrucchiera di provincia ed è anche la moglie di Sergio (Ettore Bassi), operaio in acciaieria, e la madre di Sara (Caterina Sbaraglia), giovane promessa del nuoto.

Dopo anni vissuti all’estero, Mimmo (Francesco Arca), amico di Sergio ed ex fidanzato di Nanà, rientra in città e dimostra di non aver mai dimenticato la donna…

Nanà, Sergio e Mimmo assistono ad una gara di nuoto di Sara, che però a un certo punto si sente male e viene ricoverata. La ragazza entra in coma e i suoi familiari sono nella disperazione, mentre Mimmo cerca di essere utile nascondendo i suoi sentimenti.

Nanà scopre intanto che una compagna di nuoto di Sara è morta non troppo tempo prima. Intanto la dottoressa Placido comunica che che ha la leucemia. In ospedale la ragazzina fa la conoscenza di Lorenzo, un altro bambino malato.

Nanà si rende conto che la dottoressa ha raccolto dei dati, da cui emerge che i bambini si stanno ammalando per via dell’inquinamento provocato dall’acciaieria…

