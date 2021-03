Ariane, Selina e Christoph, Tempesta d'amore © ARD/Saskia Pavek

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 14 a sabato 20 marzo 2021:

Nella speranza che Selina von Thalheim offra lo “Spatzl” nel suo hotel, Lucy le regala una bottiglia di sidro. Franzi è grata all’amica per il prezioso aiuto e torna lentamente a sentirsi a proprio agio a Bichlheim nonostante i recenti avvenimenti. A sua insaputa, però, Steffen sta continuando ad ingannarla…

L’assenza di Alfons e Hildegard si fa sempre più pesante al Fürstenhof. Decisi a far tornare in servizio i due coniugi, Werner e Robert escogitano uno stratagemma per far capire ai Sonnbichler quanto sono importanti per l’hotel. Il loro piano funzionerà?

Profondamente deluso da Rosalie, André si rifiuta di entrare in società con lei. Tra i due scoppia l’ennesima lite, che fa saltare i nervi a Michael tanto da spingere quest’ultimo a mettere alla porta i due amici! E a quel punto Konopka e la Engel si ritrovano a dover unire le forze…

Selina è felice di rivedere la sua vecchia amica Ariane, a cui confessa di essere in gravi difficoltà economiche e di voler dunque vendere l’auto d’epoca di suo padre al rally. La Kalenberg promette di aiutarla, ma in realtà ha ben altro in mente…

È arrivato il tanto atteso giorno del raduno di auto d’epoca al Fürstenhof! Werner è al settimo cielo: l’evento si preannuncia un grande successo, tanto che anche la stampa ne sembra entusiasta. Poco dopo, però, l’uomo scopre che la sua richiesta di altare il premio assicurativo non è stata ricevuta…

Alfons e Hildegard rimangono molto toccati dal gesto di Robert e Werner, tanto da decidere di tornare effettivamente a prestare servizio al Fürstenhof. I due anziani mettono però una condizione: ad Alfons dovrà essere permesso di fare un giro su un’auto epoca!

Paul confessa a Michelle che preferirebbe che lei cancellasse il viaggio e rimanesse insieme lui. La Ostermann è sbalordita: è tutta la vita che sogna di fare il giro del mondo e non intende rinunciarvi! Più tardi, la ragazza confessa a Vanessa di iniziare ad avere dubbi sul fatto che Paul sia davvero adatto a lei…

André si scusa con Rosalie per il suo comportamento e le chiede ufficialmente di entrare a dar parte della sua nuova attività.

Nel garage che ospita le auto d’epoca è scoppiato un terribile incendio! Mentre il Fürstenhof resta sconvolto alla notizia, Franzi si angoscia per Tim, credendolo in pericolo. E a quel punto si rende conto di provare ancora dei sentimenti per lui…

Michelle si rende conto di quanto Paul sia importante per lei e così i due si riconciliano. A quel punto la ragazza fa un grande passo importante verso il fidanzato…

I vigili del fuoco stabiliscono che l’incendio è partito dal barbecue di Robert apparentemente a causa di negligenza. Il giovane Saalfeld nega ogni responsabilità, ma nessuno gli crede… a parte Christoph! Quest’ultimo è infatti convinto che dietro a tutto ci sia lo zampino di Ariane!

La notizia dell’incendio ha mandato il Fürstenhof nel caos, tanto che Hildegard e Alfons hanno il loro bel da fare per cercare di calmare gli ospiti.

Rosalie ha un’idea per una campagna pubblicitaria decisamente originale per cui vuole usare Paul come co-modello maschile. Lindbergh inizialmente accetta, ma poi viene a sapere che dovrebbe indossare un costume a dir poco ridicolo per le riprese e fugge via. Rosalie, però, ha un’idea per risolvere il problema: Michael!

Robert cerca di convincere il padre della tesi di Christoph: è stata Ariane ad appiccare il fuoco! Werner, però, è convinto che il figlio stia solo cercando di scaricare su altri le proprie responsabilità. E così Robert e Christoph uniscono le forze per portare Werner dalla loro parte…

Per convincere Franzi a restare a Bichlheim, Tim la sorprende con l’offerta di riprendere il suo lavoro al Fürstenhof. Benché grata per la generosità del suo ex, la Krummbiegl è però decisa ad andare ad Amsterdam con Steffen…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ariane scarica su Robert e Werner la responsabilità dell’incendio e della mancanza di assicurazione. Deciso a salvare il Fürstenhof dalla rovina, Robert propone di vendere le scuderie, finendo però per scontrarsi con Tim!

Michael guarda insieme ad André le foto del servizio fotografico in cui ha posato insieme a Rosalie e ha l’impressione che quest’ultimo lo guardi come una donna innamorata. Konopka, però, è convinto che la Engel stia solo pensando alle torte dello spot…

Cornelia è convinta che Robert e Vanessa abbiano solo una relazione casuale, ma poi scopre che Vanessa si è innamorata e vorrebbe una relazione stabile con Saalfeld. Cornelia metterà da parte i propri sentimenti?

Selina spera di poter salvare almeno il suo portafortuna nella vecchia macchina bruciata di suo padre. Per aiutare la donna nella sua ricerca, Christoph prende in prestito la sonda di Alfons e, con grande gioia di Selina, riesce a trovare il prezioso oggetto…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.