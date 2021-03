Ariane, Selina e Christoph, Tempesta d'amore © ARD/Saskia Pavek

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 21 a sabato 27 marzo 2021:

Ariane scarica su Robert e Werner la responsabilità dell’incendio e della mancanza di assicurazione. Deciso a salvare il Fürstenhof dalla rovina, Robert propone di vendere le scuderie, finendo però per scontrarsi con Tim!

Michael guarda insieme ad André le foto del servizio fotografico in cui ha posato insieme a Rosalie e ha l’impressione che quest’ultimo lo guardi come una donna innamorata. Konopka, però, è convinto che la Engel stia solo pensando alle torte dello spot…

Cornelia è convinta che Robert e Vanessa abbiano solo una relazione casuale, ma poi scopre che Vanessa si è innamorata e vorrebbe una relazione stabile con Saalfeld. Cornelia metterà da parte i propri sentimenti?

Selina spera di poter salvare almeno il suo portafortuna nella vecchia macchina bruciata di suo padre. Per aiutare la donna nella sua ricerca, Christoph prende in prestito la sonda di Alfons e, con grande gioia di Selina, riesce a trovare il prezioso oggetto…

Tim non vuole vendere le scuderie e propone agli altri comproprietari di impegnare le loro quote per chiedere un credito alla banca e salvare il Fürstenhof. Ariane, però, sostiene di aver già ipotecato le proprie quote per poter rinnovare l’impianto elettrico del Fürstenhof e aiutare finanziariamente Selina. Christoph, però, non le crede…

Paul vuole prendersi un congedo non retribuito per poter riprendere a lavorare come istruttore di fitness al Fürstenhof dopo il suo viaggio intorno al mondo. Ariane, però, respinge la sua richiesta e così Lindbergh minaccia di dimettersi!

Steffen è al settimo cielo: ha finalmente trascorso un po’ di tempo sereno con Franzi a casa di zia Margit. La sua gioia però scompare non appena Amelie lo informa che Tim ha fatto pressione affinché Franzi riabbia il suo vecchio lavoro al Fürstenhof…

Con grande sorpresa di Paul, Ariane accetta le sue dimissioni senza battere ciglio. Poco dopo Michael attira l’attenzione del ragazzo su un’interessante opportunità professionale, ma c’è un problema: se accettasse il lavoro, non potrebbe più partire per il suo viaggio insieme a Michelle.

Deciso a smascherare Ariane, Christoph si intrufola nella sua camera alla ricerca di prove che possano inchiodarla. Proprio in quel momento, però, arriva improvvisamente Selina…

Rosalie confessa a Cornelia di essersi innamorata, ma non rivela di chi. Quando la Engel menziona che il “fortunato” non è pronto per una nuova relazione, Cornelia capisce subito che si tratta di Michael…

Steffen vuole sorprendere Franzi con una torta olandese, ma causa di un errore viene invece recapitata una torta nuziale. A quel punto la ragazza pensa che il fidanzato voglia farle una proposta di matrimonio: lui coglierà l’occasione al volo?

Werner è disperato: non vede altra via d’uscita che vendere le sue azioni del Fürstenhof. I Sonnbichler cercano di tirare su di morale il vecchio Saalfeld, ma è tutto inutile…

Christoph confessa a Selina di essere alla ricerca di una prova per incastrare Ariane e riesce effettivamente a trovare una camicetta con una macchia di fuliggine. Sconvolta, Selina prende l’indumento per affrontare Ariane, ma quest’ultima riesce a far passare Christoph per bugiardo…

Paul decide di rinunciare alla grande opportunità di rilevare uno studio di fisioterapia pur di seguire Michelle nel suo giro del mondo. La notte prima della loro partenza, però, la Ostermann ha modo di riflettere su quanto sta chiedendo al fidanzato…

Nella speranza che Ariane possa finalmente chiudere il capitolo Christoph e guardare avanti, Selina chiede a Saalfeld di scusarsi con la Kalenberg. Lui asseconda la sua richiesta, salvo poi sfruttare la situazione a proprio vantaggio…

Franzi accetta la proposta di matrimonio di Steffen e i due si buttano subito nell’organizzazione dell’evento. Quando Tim lo scopre, reagisce apparentemente con tranquillità, ma in realtà si sente mancare il terreno sotto i piedi…

Rosalie si tradisce e finisce per rivelare a Michael che Cornelia si è innamorata perdutamente di Robert. Una rivelazione che ha in realtà dei secondi fini…

Michelle scopre che Paul ha rifiutato un’offerta di lavoro eccezionale per amor sua. Toccata da questa prova d’amore, la Ostermann prende una decisione difficilissima: cancellare il viaggio dei suoi sogni!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

André viene a sapere che Werner deve vendere le sue azioni e cerca di stargli vicino. Poco dopo, però, delude profondamente il fratello…

Michelle comunica a Paul di aver deciso di cancellare il proprio viaggio per rimanergli accanto. Benché toccato al gesto, Lindbergh non vuole che la fidanzata faccia un simile sacrificio per lui: cosa decideranno di fare?

Rosalie cerca di rimediare al fatto di aver umiliato Cornelia davanti a Michael cercando di aiutare l’amica a conquistare Robert. Ci riuscirà?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.