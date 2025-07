Tempesta d’amore: Natalie si innamora di Vincent! E tutto cambia… | Anticipazioni italiane

Il triangolo amoroso al centro della ventesima stagione di Tempesta d’amore sta per diventare un quadrilatero! Nelle prossime puntate italiane della soap un nuovo personaggio finirà infatti per inserirsi nel già complesso intreccio sentimentale tra Philipp Brandes (Robin Schick), Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Vincent Ritter (Martin Walde)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Natalie si allea con Philipp

Ossessionato dall’eredità della prozia Wilma (Birgit Koch), Philipp si è trasformato in un vero e proprio criminale, dimostrandosi pronto a tutto pur di mettere le mani sul patrimonio della defunta baronessa, incurante del dolore da lui causato. Dopo aver scoperto che Ana è l’unica erede della von Zweigen, il perfido Brandes ha dunque orchestrato un diabolico piano mirato a separare la ragazza da Vincent per poi permettere a Philipp di sposarla. Un’impresa in cui l’uomo non sarà solo…

Dopo essere stato supportato dalla sua amante segreta – Zoe (Lucy Lück) – il giovanotto ha infatti trovato una preziosa alleata in Natalie Junghans (Teresa Klamert), vecchia amica di Vincent che quest’ultimo sposò in una cerimonia lampo a Las Vegas. Un matrimonio che – all’insaputa del veterinario – non fu mai annullato…

Facendo leva sulle difficoltà economiche della donna (che ha bisogno di finanziamenti per salvare un suo importante progetto per la protezione degli animali), Philipp ha dunque convinto Natalie ad aiutarlo a separare Ana e Vincent. Ed i risultati hanno superato le aspettative! Grazie al lavoro coordinato dei due complici, il veterinario finirà infatti per perdere fiducia nella Alves, prendendo così la sofferta decisione di lasciare quest’ultima!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Natalie si innamora di Vincent

Inutile dire che per Philipp e Natalie si tratterà di un vero e proprio trionfo, che i due vivranno però in modo diverso. Mentre Brandes sarà impaziente di mettere in atto la seconda parte del suo piano (ovvero riconquistare Ana!), la Junghans inizierà a venire sopraffatta dai sensi di colpa per aver rovinato la vita a due brave persone. E la situazione è destinata a complicarsi ulteriormente…

A pezzi per la separazione dalla donna che ama con tutto se stesso, Vincent troverà conforto in Natalie, che si prenderà amorevolmente cura di lui. Grato per il supporto ricevuto dall’amica, Ritter deciderà di “sdebitarsi” offrendo a quest’ultima un lavoro alle scuderie del Fürstenhof. Un gesto che avrà conseguenze inaspettate…

Già colpita dal buon cuore e dalla generosità di Ritter, la Junghans si troverà infatti a lavorare a stretto contatto con quest'ultimo… finendo per innamorarsene! E a quel punto Natalie dovrà affrontare un dilemma morale non indifferente: continuare ad ingannare l'uomo che ama oppure confessargli la verità rischiando però di vederlo tornare tra le braccia di Ana? Dovremo attendere fino alla fine della pausa estiva per scoprire cosa accadrà…