Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 28 marzo a sabato 3 aprile 2021:

Con grande sorpresa di tutti, Christoph inizia a lavorare per una fondazione benefica. Si tratta, però, solo di un inganno! L’uomo rivela infatti a Tim di voler speculare segretamente sul mercato azionario con i soldi della fondazione. La sua speranza è di guadagnare in breve tempo milioni di euro con cui poter comprare le azioni di Werner e Robert.

Rosalie mette André sotto pressione costringendolo ad entrare in affari con lei come soci paritari. E ovviamente i due iniziano subito a discutere…

Lucy viene a sapere che un uomo single ricco e bello è atteso come ospite al Fürstenhof, ma la attende una delusione: invece dell’attraente scapolo, arriva in hotel suo padre!

Christoph cerca di riparare insieme a Tim un danno all’impianto elettrico. A causa di un errore, però, Tim resta fulminato!

Vedendo Robert è sempre più stressato, Cornelia gli consiglia di prendersi un po’ di tempo per sé e poco dopo lo invita ad un picnic. Peccato che Robert abbia già seguito il suo consiglio e organizzato una serata di baldoria a Monaco con Vanessa…

Grazie al coraggioso intervento di Selina, Tim riprende conoscenza benché il suo cuore avesse smesso di battere per un istante. Dopo averlo visitato, Michael esclude danni permanenti.

Werner accusa André di pensare più ai suoi progetti personali che ad aiutarlo a salvare il Fürstenhof. Quando poco dopo lo chef si presenta in ritardo al lavoro, tra i due fratelli scoppia un’accesa discussione che porta il cuoco a rassegnare le dimissioni con effetto immediato!

Franzi non vuole sposarsi al Fürstenhof in quanto tutto le ricorda la sua storia con Tim…

Robert e Vanessa tornano da Monaco dopo un’intera notte di festeggiamenti e decidono di passare insieme la mattinata nella suite Sissi. A quel punto la Sonnbichler si convince che Saalfeld sia ormai sentimentalmente coinvolto nella loro relazione. Ma sarà davvero così?

Tim ricorda improvvisamente le sensazioni provate durante i brevi istanti in cui il suo cuore si è fermato: è stata Franzi a riportarlo in vita apparendogli in sogno! Per non ferire Amelie, il ragazzo descrive alla fidanzata ogni dettaglio del suo ricordo… scambiando però Franzi con Amelie!

Con grande disappunto di Christoph, Selina vuole andarsene. Determinato ad impedire la partenza della sua amata, l’ex albergatore chiede a Tim di offrire alla donna un lavoro alle scuderie. Quando Ariane lo viene a sapere, si convince che Saalfeld voglia usare Selina contro di lei…

Spinto da un commento di Cornelia, Robert fa quaranta flessioni per dimostrare alla Holle di essere ancora in grande forma. Poco dopo, però, ne paga le conseguenze…

Franzi sente il racconto dell’esperienza di pre-morte di Tim e rimane senza parole nello scoprire cosa indossava la donna apparsa in sogno al ragazzo…

Alfons sospetta che un meteorite sia caduto a Bichlheim e si mette alla ricerca della pietra con la sua sonda. Poco dopo, però, scopre che il meteorite è caduto niente meno che nel suo giardino!

Vanessa è delusa: di fronte ad un vecchio amico Robert l’ha presentata come semplice collega. Furiosa, la ragazza prova a far ingelosire Saalfeld iniziando a flirtare con un cameriere. Il risultato, però, è l’opposto di quello sperato…

Visto il ruolo avuto da Franzi nell’esperienza di pre-morte di Tim, Lucy è convinta che ci sia un legame magico tra i due ragazzi. Né Franzi né Tim, però, vogliono pensarci e preferiscono invece concentrarsi sui rispettivi compagni.

Alfons espone il meteorite nella stanza del personale del Fürstenhof. André e Rosalie non sono interessati… almeno finché non scoprono quanto vale il meteorite. E così, indipendentemente l’uno dall’altro, entrambi progettano di rubare la pietra.

Werner si rivolge ad un vecchio amico per un prestito nella speranza di poter salvare il Fürstenhof. Ariane, però, riesce a dissuadere il potenziale creditore e, non contenta, chiede a Selina di spiare Christoph per lei. La von Thalheim accetterà?

