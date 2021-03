Christoph affronta Ariane, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 4 a sabato 10 aprile 2021:

Lucy vede Ariane mettere Steffen sotto pressione e intuisce che quest’ultimo nasconde qualcosa. A quel punto la Ehrlinger affronta Baumgartner, la cui reazione conferma i suoi sospetti. Prima che la ragazza possa raccontare tutto a Franzi, però, Steffen è già riuscito a manipolare quest’ultima…

Su consiglio di Cornelia, Vanessa decide di dichiararsi a Robert. Prima che possa parlargli, però, lui le chiede di interrompere la loro relazione durante la permanenza di Valentina al Fürstenhof…

Selina sospetta che Christoph stia speculando con le donazioni della fondazione e, poco dopo ha l’opportunità di spiare i documenti dell’uomo. Andrà davvero fino in fondo?

Nonostante la tentazione, Selina non se la sente di frugare tra i documenti di Christoph e preferisce invece affrontare direttamente l’uomo, chiedendogli se stia speculando con le donazioni della fondazione. Lui nega tutto, salvo poi finire per tradirsi…

Lucy dice chiaramente a Franzi di non approvare il suo matrimonio con Steffen e, di conseguenza, di non poterle fare da testimone. Le due amiche finiscono così per litigare.

Vanessa non riesce più a tollerare il modo in cui Robert la tratta e decide di troncare di netto la loro relazione. Benché convinta della propria decisione, quando l’indomani Robert si presenta a casa sua con un mazzo di fiori e delle scuse, la ragazza fatica a non cedere…

Lucy è entusiasta: il celebre esperto di quiz Sebastian Klussmann è arrivato al Fürstenhof come ospite. Affascinata dal bell’uomo, la ragazza cerca in ogni modo di avvicinarlo. Anche Rosalie, però, ha messo gli occhi sul nuovo arrivato…

Selina costringe Christoph a restituire il denaro sottratto alla fondazione, impedendogli così di acquistare le azioni di Werner. Quest’ultimo cerca dunque nuovi acquirenti, imbattendosi in un candidato apparentemente perfetto. Ciò che il vecchio Saalfeld ignora è che si tratta di un prestanome di Ariane…

Sopraffatta dalla nostalgia, Vanessa si arrampica fino al balcone di Robert in piena notte e, con sua grande gioia, l’indomani l’uomo la presenta addirittura a Valentina come la sua fidanzata! Poco dopo, però, ascolta un’altra conversazione tra padre e figlia, in cui lui liquida la loro relazione come una semplice avventura senza importanza…

Franzi e Lucy si sono finalmente riconciliate e anche con Steffen le cose sembrano andare per il meglio. Peccato solo che la Krummbiegl continui a sognare Tim di notte! Turbata, la ragazza decide di non farne parola con nessuno.

Con il cuore a pezzi, Werner è costretto a vendere le sue azioni Fürstenhof. Poco dopo arriva però un colpo ancora più duro: Ariane confessa di averlo truffato e di aver anche appiccato l’incendio alle scuderie! Troppo da sopportare per il cuore dell’anziano albergatore…

Robert scopre che Vanessa è profondamente innamorata di lui e cerca di parlarle. Lei, però, gli dice chiaramente che è meglio chiudere definitivamente la loro storia.

Rosalie fa credere a Sebastian di aver bisogno di denaro per aiutare il suo socio André, gravemente malato. Colpito dal fascino della Engel, l’uomo accetta di partecipare a un quiz e vincere i soldi per lei. Quando Lucy lo scopre, minaccia di smascherare le bugie di Rosalie…

Franzi trova nel prato di fronte alle scuderie un’erba velenosa per i cavalli e informa subito Tim. Aiutata da Steffen, la ragazza inizia una vera e propria “operazione di salvataggio” per sradicare le piante pericolose.

Mentre Vanessa è a pezzi per la fine della sua relazione con Robert, quest’ultimo si sente in colpa per aver ferito la ragazza…

Per scoraggiare Sebastian, Rosalie finge di essere sposata con Michael. Poco dopo, però, scopre che quest’ultimo ha un vecchio conto in sospeso con il nuovo arrivato ed intende partecipare al quiz per batterlo…

Franzi si rende conto di aver perso il suo cellulare e Tim la aiuta a cercarlo. Il giovane Saalfeld sfrutta la situazione per trascorrere la notte nel bosco con la donna che ama…

Werner ha avuto un infarto e viene ricoverato d’urgenza in ospedale. Quando finalmente si riprende, l’anziano informa il figlio della confessione di Ariane. E a quel punto Robert perde la testa…

Michael e Sebastian arrivano in finale e Rosalie è costretta a scegliere se far vincere l’uomo che ama o quello che le ha promesso il denaro. Cosa deciderà?

Robert ha quasi strangolato Ariane, che ora minaccia di denunciarlo se non lascerà il Fürstenhof entro 48 ore!

Franzi scopre che Tim ha solo finto di aver dimenticato il suo cellulare per trascorrere del tempo insieme a lei nel bosco. Mentre Saalfeld trova sempre più difficile nascondere ad Amelie i suoi sentimenti per Franzi, quest’ultima si concentra su Steffen e sull’imminente matrimonio.

Michael scopre che Rosalie lo ha aiutato a vincere e le chiede spiegazioni. A quel punto la donna confessa di essersi innamorata di lui!

Ariane procede con l’ultima fase del suo piano per distruggere il Fürstenhof: fa cancellare tutte le prenotazioni dell’hotel per permettere che l’impianto elettrico venga rinnovato. Christoph e Werner sospettano subito che ci sia sotto qualcosa di losco…

