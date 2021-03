Vanessa osserva Robert e Cornelia, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 17 a sabato 13 marzo 2021:

Vanessa è sempre più convinta che Cornelia sia interessata a Robert. Rosa dalla gelosia, la Sonnbichler intima alla rivale di non interferire nella loro relazione e di lasciare in pace Robert. Poco dopo, le due donne si incontrano in un vecchio casolare dei Saalfeld.

Franzi non riesce a spiegarsi il proprio comportamento e si fa visitare da Michael. Il medico le consiglia di farsi aiutare da uno specialista.

Ariane informa Robert che Werner ha deciso di proseguire con il progetto del raduno di auto d’epoca. Su consiglio della Kalenberg, il giovane Saalfeld fa in modo che il consiglio locale proibisca l’evento. Christoph e Werner, però, non intendono darsi per vinti…

Michelle non vuole rinunciare al suo sogno di fare il giro del mondo, ma Paul non se la sente di accompagnarla: dopo tutto ha una figlia a Monaco che vuole vedere regolarmente! Michelle ha però una soluzione…

Steffen consiglia a Franzi di non rivelare alla polizia quanto realmente successo, ma di farlo invece passare come un incidente. Lei, però, non se la sente di mentire…

A causa di un incidente, Cornelia e Vanessa restano chiude dentro il casolare. E ora?

Robert è allarmato perché non riesce più a rintracciare né Vanessa né Cornelia e decide di mettersi alla ricerca di entrambe. Nel frattempo, Cornelia e Vanessa iniziano a conoscersi meglio…

Tim non vuole sapere nulla di Franzi dopo l’aggressione. Poco dopo, però, lei implora il suo perdono e gli rivela di aver confessato tutto alla polizia. Il giovane Saalfeld non può fare a meno di rimanere toccato…

Christoph riesce a fare in modo che il consiglio locale approvi il raduno di auto d’epoca. A quel punto Ariane è costretta a cambiare tattiche e cerca di fare in modo che il Fürstenhof assuma il ruolo di organizzatore ufficiale dell’evento. Cos’avrà in mente?

André è depresso: le sue torte non riescono ad ottenere il successo di quelle di Linda. Non conoscendo le ricette della sua ex, lo chef decide di fare delle sperimentazioni, ma Rosalie gli mette i bastoni tra le ruote…

Robert riesce a liberare Cornelia e Vanessa, scoprendo che la “prigionia” le ha portate ad avvicinarsi. Sarà nata una nuova amicizia?

André e Werner hanno una nuova idea che credono poter portare buoni ricavi. Qualcuno, però, origlia di nascosto la loro conversazione…

Con grande sorpresa di Franzi, Tim la informa che è andato alla polizia e ha preso le sue difese. Inoltre, il ragazzo le rivela che non intende più farle causa. Quando la ragazza comincia a sperare di potersi riavvicinare a Saalfeld, però, lui la delude.

Paul va a Monaco per parlare a Jessica dei suoi piani con Michelle. La situazione, però, gli sfugge di mano…

In previsione dell’imminente raduno di auto d’epoca, Werner vuole adeguare l’assicurazione di responsabilità civile del Fürstenhof: dopotutto il Fürstenhof ospiterà delle automobili dal valore inestimabile! Ariane, però, riesce ad intercettare la richiesta di Saalfeld e annullarla…

Steffen vuole tirare Franzi su di morale portandola da un potenziale cliente sul Mare del Nord. Peccato solo che Ariane gli proibisca di partire, perché ha bisogno di lui al Fürstenhof. A quel punto Baumgartner è costretto a mentire ancora una volta alla fidanzata…

Rosalie non riesce a sventare i piani di Werner e André e decide di cambiare strategia: invece di ostacolarli, cerca di convincere i due fratelli a coinvolgerla nel loro nuovo business.

Lucy si rende conto che ultimamente si è buttata troppo giù e deve riprendere in mano la sua vita. Proprio in quel momento, però, viene a sapere dei piani di Paul con Michelle…

André non è entusiasta dell’idea di lavorare con Rosalie, che però non vuole arrendersi. La donna propone dunque allo chef un rituale con cui ristabilire la reciproca fiducia e, nonostante l’iniziale scetticismo, lui accetta.

Steffen riesce a non farsi scoprire da Franzi, ma fino a quando potrà andare avanti con le sue bugie?

Una vecchia amica di Ariane, Selina von Thalheim, arriva al Fürstenhof in occasione del raduno di auto d’epoca. Werner vuole farne un grande evento di PR e invita la stampa. Le cose, però, non vanno secondo i piani…

Il rituale di Rosalie ed André sembra funzionare. Non ci vuole però molto prima che la donna deluda Konopka…

Lucy nota che Michelle e Paul continuano ad avere piccole discussioni sui loro piani futuri. Per un momento, la Ehrlinger ricomincia a sperare che il suo amato possa tornare da lei…

