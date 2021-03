Franzi cerca di uccidere Tim, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Può un’eroina romantica trasformarsi in una fredda assassina? Per quanto possa sembrare impossibile, sarà quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) cercherà di uccidere l’uomo che ama: Tim Saalfeld (Florian Frowein).

Dietro a questo atto di violenza inaudita, però, ci sarà ancora una volta lo zampino di Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Steffen droga Franzi

A causa degli intrighi del padre, Steffen ha rotto completamente i rapporti con il genitore. Alla fine, però, ha iniziato ad adottare lui stesso le tecniche criminali di Dirk (Markus Pfeiffer) per raggiungere il proprio obiettivo principale: separare Franzi da Tim! La situazione, però, finirà per sfuggirgli di mano…

Dopo aver boicottato la sua stessa azienda di sidro pur di colpire il rivale in amore, Baumgartner ha deciso di distruggere quanto rimasto del legame tra la fidanzata ed il cugino con un nuovo crudele piano: far credere alla ragazza che il suo ex voglia far distruggere le sue coltivazioni, per poi aizzarla contro Saalfeld.

Steffen, però, non si limiterà alle parole: per far esplodere la rabbia di Franzi contro Tim, le somministrerà infatti un farmaco in grado di aumentare l’aggressività. Le conseguenze, però, andranno ben oltre le aspettative di Baumgartner…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Franzi cerca di uccidere Tim

Sotto gli effetti del farmaco, la Krummbiegl si limiterà ad aggredire verbalmente il suo ex: dopo essersi messa alla guida di una scavatrice, si getterà a tutta velocità contro il ragazzo inerme, senza accennare a rallentare nemmeno quando lui cadrà a terra!

Alla fine la tragedia verrà evitata per all’ultimo istante, ma l’accaduto sarà troppo grave per essere ignorato. Tim, infatti, non potrà ignorare il fatto che la donna a cui appena pochi giorni prima aveva dichiarato amore eterno abbia cercato di ucciderlo a sangue freddo e la farà licenziare.

E Franzi? Inutile dire che – non appena si riprenderà – la ragazza si dispererà per aver commesso un gesto tanto grave. Non riuscendo a spiegarsi il proprio comportamento, si rivolgerà a Michael (Erich Altenkopf) per farsi controllare.

La Krummbiegl scoprirà di essere stata drogata a sua insaputa? E, soprattutto, Steffen verrà smascherato? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

