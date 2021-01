Steffen diventa un antagonista, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Bello, intelligente, onesto, di buona famiglia e perdutamente innamorato: con Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt), Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) sembrava aver davvero trovato il principe azzurro che tutte le donne sognano. Purtroppo, però, anche i principi azzurri possono trasformarsi in orchi…

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, la gelosia e l’insicurezza faranno infatti sì che Steffen perda di vista il confine tra bene e male, finendo per trasformarsi in un vero e proprio “dark man”. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Steffen geloso di Tim

Sono ormai trascorse parecchie settimane da quando Franzi ha iniziato una relazione con Steffen, mettendo una pietra sopra alla sua sfortunata storia con Tim (Florian Frowein). Ciononostante, il suo legame con quest’ultimo è tutt’altro che svanito…

Se a parole continua a negare di provare ancora dei sentimenti per il suo ex, in realtà la Krummbiegl sa benissimo che il cuore non ha mai dimenticato il giovane Saalfeld. E infatti, ogni volta che il suo amato si è trovato in difficoltà, è immediatamente corsa in suo soccorso. Cosa che non è stata apprezzata da tutti…

Eh sì, perché se Tim ha ricominciato a sperare di avere una chance con la sua amata, Steffen e Amelie Limbach (Julia Gruber) non hanno potuto fare a meno dall’irritarsi di fronte alla sintonia fin troppo evidente tra i due protagonisti. E le conseguenze non si faranno attendere…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Steffen incastra Tim

Dopo essere arrivato persino ad accusare ingiustamente la fidanzata di tradirlo, Steffen capirà che deve cambiare strategia se non vuole perdere per sempre la donna che ama. E, pur di tenere la sua amata legata a sé, Baumgartner sarà pronto a passare sopra ai propri principi morali…

Con la mente annebbiata dalla gelosia, il ragazzo finirà così per seguire i consigli di Dirk (Markus Pfeiffer) e usare gli stessi mezzi che aveva sempre rinfacciato al padre pur di liberarsi del rivale. E a poco importerà se, per colpire Tim, danneggerà anche se stesso…

Pur sapendo che la Spatzl potrebbe fare un incredibile salto di livello se si aggiudicasse come cliente il supermercato biologico a cui sono stati raccomandati da Tim, Steffen boicotterà la degustazione di sidro organizzata per il direttore della catena, facendo in modo di far ricadere la colpa su Saalfeld!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Franzi accusa Tim

Di fronte a delle prove apparentemente inconfutabili, Franzi accuserà dunque il suo ex di volerla rovinare, ma lui – di tutta risposta – sosterrà invece che ci sia Steffen di essere dietro all’accaduto. Il risultato? La Krummbiegl si troverà a dover scegliere a chi credere tra due uomini che la amano alla follia e giurano di essere innocenti.

Ebbene, proprio quando Franzi inizierà a credere che Tim sia effettivamente innocente, scoprirà che Amelie ha fornito al ragazzo un falso alibi. E a quel punto non sembreranno più esserci dubbi: c’è davvero Saalfeld dietro al vile boicottaggio! Peccato solo che la Limbach sia d’accordo con Baumgartner…

Steffen avrà dunque trionfato? Inutile dire che la guerra per il cuore di Franzi è in realtà ancora molto lunga… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

