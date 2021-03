Film TI PRESENTO SOFIA / Foto Loris T. Zambelli - Medusa Film

Il martedì è al momento la serata settimanale che Canale 5 dedica al grande cinema. Il prossimo 30 marzo vedremo la pellicola del 2018 Ti presento Sofia, con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti impegnati in un remake di una commedia argentina del 2015 (Sin hijos, diretta da Ariel Winograd). Ecco la trama del film:

Gabriele, un ex rocker divorziato che adesso è negoziante di strumenti musicali, è un papà molto premuroso e concentrato solamente su Sofia, la figlia di dieci anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare loro della figlia.

Un giorno nella vita di Gabriele torna Mara, un’amica che non vede da molto anni e che intanto è diventata una bravissima fotografa. Al loro primo appuntamento, Mara svela a Gabriele che non vuole figli e in generale odia i bambini.

Ormai innamorato, Gabriele da quel momento in poi nega l’esistenza di Sofia e fa di tutto per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, con risultati davvero esilaranti. Ma l’uomo non potrà dire bugie per sempre…

