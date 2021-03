Imma Pirone / Un posto al sole

In tempi non sospetti vi avevamo anticipato che a Un posto al sole ci sarebbero stati dei notevoli cambiamenti nella trama di Clara (Imma Pirone) ed è arrivato il momento che questi cambiamenti diventino “tangibili” agli occhi dei telespettatori. È quello che accadrà nei prossimi giorni, visto che nel giro di pochissime settimane ne accadranno di tutti i colori in questa storyline. Iniziamo col dire che la situazione è da esaminare da due angolazioni differenti. Vediamo di cosa si tratta…

Un posto al sole anticipazioni: il triangolo Barbara – Alberto – Clara

Cominciamo con Alberto Palladini (Maurizio Aiello), che negli ultimi mesi si è trovato a gestire una situazione più grande di lui: l’uomo si trova sotto scacco per via del potere che ha su di lui Barbara Filangieri (Mariella Valentini) e, non volendo perdere il lavoro, è costretto a sottostare alle continue avances dell’imprenditrice.

Clara è già da un po’ che sospetta di Barbara e Alberto, ma presto avrà le prove dei tradimenti del suo compagno: la Filangieri avrà infatti a disposizione per qualche giorno una villa in cui vorrà recarsi con il Palladini, il quale dunque dovrà inventare una balla pur di giustificare la sua lontananza; Clara, però, fingerà di credere alle parole del suo compagno ma in realtà lo seguirà alla villa, rendendosi conto di persona della tresca che sta avvenendo alle sue spalle!

Un posto al sole news: il triangolo Clara – Patrizio – Rossella

L’altra faccia della medaglia di questa storia è il bacio che una sempre più distrutta Clara ha dato recentemente a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), mettendo peraltro molto in crisi il ragazzo! I due avranno presto occasione per nuovi confronti, ma ci sarà qualcuno che li ascolterà e che non perderà occasione per sfruttare quello che ha scoperto…

Si tratta della “solita” Ilaria (Greta Berti) che, neanche a dirlo, sarà felicissima di riferire all’odiatissima Rossella (Giorgia Gianetiempo) tutto quello che ha visto! E per la figlia di Silvia (Luisa Amatucci), che già ha di suo dei problemi con la tesi, sarà un’ulteriore tegola sulla testa…

Insomma, pare proprio che per ben due coppie sia in vista una forte crisi, le cui conseguenze potrebbero cambiare gli attuali equilibri sentimentali. Eh sì, molte cose saranno presto diverse da come lo sono ora, anche da un punto di vista “logistico”: pare che qualcuno andrà a stare da qualche altra parte… Ne riparleremo prestissimo! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

