Chiara Conti è Lara Martinelli a Un posto al sole

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 5 marzo 2021:

Il bacio dato nei giorni scorsi a Clara (Imma Pirone) continua ad essere fonte di turbamento per Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

Rossella (Giorgia Gianetiempo) cerca di riavvicinarsi a Patrizio, ma lui appare incerto e sembra non sapere più lui stesso quello che vuole.

Filippo (Michelangelo Tommaso) per l’ennesima volta cerca di mettere in guardia papà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sul conto di Lara (Chiara Conti), che intanto prende un’iniziativa non richiesta in campo lavorativo.

Raffaele (Patrizio Rispo), in ansia per il futuro del figlio Diego (Francesco Vitiello), decide di parlare con don Giuseppe.

