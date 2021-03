Filippo e Serena / Un posto al sole

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 15 a venerdì 19 marzo 2021: Alberto cerca di rimettere le cose a posto con Clara, mentre Patrizio è sempre più tormentato e confuso sul lato sentimentale. Con l’imprevisto ritorno di Michele, Silvia dovrà affrontare un non facile confronto. Franco decide di accettare la proposta di Roberto Ferri e quindi sta per iniziare il suo nuovo incarico ai Cantieri. Cerruti, sotto lo sguardo attonito di Guido, è l’oggetto delle “lezioni di Bon Ton” impartite da Cotugno!

Un vivace scambio tra Clara e Patrizio viene spiato da “qualcuno”. Franco mette piede ai Cantieri, ma il fatto che lui sia lì crea subbuglio tra gli operai. Bice non si arrende e intende sbalordire Bruno e Morgana Sarti preparando qualcosa di speciale…

Per Ilaria c’è una concreta occasione di creare una nuova frattura tra Patrizio e Rossella. Una Silvia sempre più triste intende riguadagnare la stima di Michele. Sasà, già preoccupato di suo per la cena con Bruno e Morgana, entra ulteriormente in ansia per via di una decisione di Bice…

Le tensioni tra Niko e Susanna sembrano sciogliersi, intanto la ragazza riceve una proposta a sorpresa. Rossella, dopo aver appreso da Ilaria di Patrizio e Clara, decide di affrontare il giovane Giordano. Irene ci tiene a preparare una sorpresa per Filippo, visto l’avvicinarsi della festa del papà.

Dopo quanto è successo con Patrizio, Rossella è molto fragile e ciò potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla preparazione della tesi. Con una simpatica caccia al tesoro, Irene festeggia con Bianca e Jimmy la festa del papà. Filippo riceve intanto una sorpresa davvero inaspettata.

