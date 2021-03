Susanna / Agnese Lorenzini

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 22 a venerdì 26 marzo 2021: Filippo prende troppo alla leggera i suoi mal di testa. Sconvolta dal tradimento di Patrizio, Rossella non riesce a portare avanti i suoi impegni universitari, ma Silvia e Michele trovano il modo per aiutarla. Guido e Mariella sono alle prese con le “ansie da prestazione” di Sasà nei confronti dei fratelli Sarti.

Per Filippo e Serena le cose sembrano essersi ormai messe al meglio, ma un imprevisto rischia di minare la loro felicità. Michele e Silvia cercano di far sì che Rossella non comprometta il suo futuro per il momento di crisi che sta vivendo, intanto qualcuno cerca di approfittare della situazione. Guido e Mariella vengono coinvolti da Bice e Salvatore in una divertente girandola di sotterfugi e mezze verità.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Roberto Ferri si abbandona a un momento di nostalgia. Serena e Filippo attendono con ansia i risultati degli esami clinici del professor Volpicelli. La corsa contro il tempo di Rossella per consegnare la tesi porterà i risultati sperati?

La rottura tra Patrizio e Rossella appare ormai irreversibile. Silvia cerca di accorciare le distanze con Michele. La presenza di Susanna allo studio è l’occasione per lei e per Niko di vivere un momento di grande complicità.

Ai Cantieri cresce la tensione tra gli operai e Franco deve gestire il difficile ruolo di addetto alla sicurezza. Dopo aver appreso da Volpicelli l’esito dei suoi esami, Filippo deve decidere il da farsi. Cerruti si appresta a organizzare a casa di Cotugno il pranzo con Bruno e Morgana, ma un evento improvviso rischia di mandare all’aria tutti i suoi piani. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.