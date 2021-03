Michelangelo Tommaso / Un posto al sole

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 22 a venerdì 26 marzo 2021: Giunge altro scompiglio per Sasà, dopo l’improvviso arrivo di Bice a casa del vigile Cotugno; tutto ciò, però, apre gli occhi a Mariella sul valore dell’amicizia. Filippo torna a casa: Serena e Irene lo accolgono con affetto e lui si gode un momento di normalità. La collaborazione tra Roberto e Franco diviene sempre più stretta e ciò provoca perplessità in Giulia e Renato.

Sia pure a un prezzo doloroso, Mariella fa pace con Bice dopo il pranzo fallimentare a casa di Cotugno. Sasà affronta Bruno Sarti. Filippo fa un resoconto a Serena che, emozionata, dà il suo benestare per quanto riguarda la partenza del marito alla volta di Milano. Franco indaga ancora sul sabotatore dei Cantieri.

Roberto tenta invano di coinvolgere Marina Giordano nei problemi dei Cantieri. Filippo e Serena, dopo aver affidato la piccola Irene a Giulia e Bianca, partono per Milano. Il compleanno di Clara potrebbe rappresentare l’occasione giusta per un riavvicinamento della ragazza con Alberto, ma qualcuno rovinerà tutto in modo probabilmente definitivo.

Renato decide di portare Bianca, Jimmy e Irene allo studio di Niko, ma ciò produrrà degli inattesi risvolti! Mentre è con Marika, Clara riceve una sconvolgente notizia che la getta in uno stato di profonda prostrazione. Barbara tenta ancora di incitare Alberto a sbarazzarsi di Clara. Silvia è felice che Michele abbia accettato di trascorrere la Pasqua con lei a Indica, ma l’imprevisto è in agguato: al Saviani arriverà un’offerta di lavoro…

Michele fa a Silvia una piacevole sorpresa mentre lei è in procinto di partire per Indica. Filippo e Serena tornano a Napoli: lui è ora in possesso di un secondo consulto medico. Clara è in grado di fare una scelta definitiva sul suo rapporto con Alberto Palladini…

