Attenzione perché a Un posto al sole, come si suol dire, “ora viene giù tutto”. Il punto di svolta dell’intricata storyline sentimentale che coinvolge Clara Curcio (Imma Pirone) è arrivato con l’ultima puntata andata in onda, ovvero con la subdola Ilaria (Greta Berti) che ha ascoltato una parte del dialogo avvenuto al Caffè Vulcano tra la stessa Clara e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

C’è da dire che Ilaria, pur non avendo sentito tutta la conversazione, ha captato quel che basta per farsi un’idea sull’accaduto. E quell’idea, neanche a dirlo, la ragazza non ha alcuna intenzione di tenerla per sé: quando le ricapita un’occasione del genere per dare “la mazzata finale” alla sua rivale universitaria?

Un posto al sole, spoiler: ILARIA racconta a ROSSELLA quello che ha visto…

Quello che ci aspetta è quindi già chiaro e succederà tra stasera e domani: adesso Ilaria ha tutto l’occorrente per creare una nuova frattura tra Patrizio e Rossella e, per raggiungere lo scopo, farà alla sua “amica” (virgolette d’obbligo!) un resoconto di quanto ha ascoltato. In questa maniera, la figlia di Silvia (Luisa Amatucci) comincerà a intuire seriamente che tra il suo boyfriend e Clara potrebbe essere successo qualcosa…

A quel punto, la nostra protagonista vorrà subito parlare con Patrizio e pare proprio che il chiarimento non sarà dei più felici: le trame parlano di una Rossella “molto fragile”, con ripercussioni anche sulla preparazione della tesi!

Proprio quest’ultimo particolare scatenerà le preoccupazioni di Silvia e Michele (Alberto Rossi), i quali – nonostante anche loro stiano vivendo un periodo di profonda crisi – per una volta uniranno gli sforzi e cercheranno di stare vicini alla figlia, affinché il momento difficile di quest’ultima non comprometta tutto il cammino finora percorso da Rossella all’Università. Come andrà a finire?

Vedrete che gli ostacoli (anche esterni) non mancheranno: la tesi verrà consegnata in tempo? Al di là di questo, nei prossimi episodi i telespettatori avranno sempre di più che la storia tra Patrizio e Rossella si avvii al capolinea in modo irreversibile, cosa che potrebbe aprire le porte a quei cambiamenti anche logistici a cui accenniamo da tempo (e che presto avremo modo di illustrarvi più nei dettagli). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

