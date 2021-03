Cerruti / Sarti (Un posto al sole)

Divertenti scene in arrivo a Un posto al sole, con Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) impegnato in un pranzo organizzato a casa del vigile Cotugno (Walter Melchionda) e al quale parteciperà anche Morgana (Valeria Frallicciardi), la sorella un po’ snob di Bruno Sarti (Giovanni Caso).

Nel tentativo di evitare figuracce come in passato, Sasà ha cercato grazie a delle “piccole bugie” di tenere fuori dai giochi la vulcanica sorella Bice (Lara Sansone), che però – come avrete certamente notato guardando le più recenti puntate di Upas – è venuta lo stesso a sapere del pranzo e ora si prepara ad uno dei suoi mitici e imperdibili “colpi di teatro”.

Eh sì, a brevissimo ci sarà da ridere: la vicenda terrà banco negli episodi del 29 e 30 marzo e vedrà Bice irrompere al pranzo come solo lei sa fare, sbugiardando il fratello e prendendosela soprattutto con Mariella Altieri (Antonella Prisco) per averla in un certo senso tradita!

Non è un caso dunque se le anticipazioni ufficiali riportano che l’accaduto “aprirà gli occhi a Mariella sul valore dell’amicizia“: la Altieri cercherà di rimediare al danno e correrà dietro a Bice per ottenere il suo perdono.

Ci riuscirà? Le trame indicano che, sia pure a un prezzo doloroso, Mariella e Bice alla fine faranno pace! Intanto Salvatore dovrà affrontare Bruno: si chiariranno? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

