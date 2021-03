Santiago e Genoveva di Una vita / Foto Boomerang tv

Anticipazioni puntata 1148 di Una vita di giovedì 1 e venerdì 2 aprile 2021: Bellita, restando sempre molto concentrata su Margarita, finisce per trascurare il marito José Miguel, al quale intanto è stata assegnato il ruolo del protagonista nell’opera teatrale.

Maite fa vedere a Camino l’ultimo quadro da lei realizzato a Parigi: la giovane Pasamar resta turbata e affascinata al tempo stesso, visto che rappresenta due donne senza vestiti e abbracciate!

Cesareo ha il sospetto che Santiago Becerra sia coinvolto in qualcosa di poco onesto, ma per ora non dice niente a Marcia.

Genoveva chiede a Felipe di rimanere da lei a dormire, temendo un’aggressione di Cristobal o di Ursula; intanto quest’ultima nutre forti sospetti sull’alleanza tra Genoveva e Santiago.

La vicinanza tra Arantxa e Cesareo comincia ad essere notata da qualcuno…