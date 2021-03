Bellita e Cinta / Una vita (foto Boomerang tv)

Anticipazioni puntata 1138 di Una vita di lunedì 15 e martedì 16 marzo 2021:

Ursula diventa un problema per Genoveva: la minaccia infatti di rivelare a tutti la verità sulla morte di Alfredo Bryce. Ma la donna finirà per essere licenziata dalla Salmeron, che non si intimorisce affatto di fronte alle sue minacce! Intanto, Felipe e Genoveva ufficializzano la loro storia con un pranzo al Nuovo Secolo.

Camino e Maite visitano un museo insieme, ma Felicia non giudica positivamente il fatto che la figlia “perda tempo” con la pittura…

Bellita pensa di organizzare un concerto benefico che prevede anche l’esibizione di Cinta e il cui ricavato verrà destinato a Margarita.

Servante ha una nuova idea per aumentare le vendite del chiosco e la propone a Marcelina, ma così facendo provoca nuovi contrasti con Lolita e Felicia.

Ursula inizia a capire che Genoveva è in procinto di tradirla, così come a suo tempo fece Cayeyata…