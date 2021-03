Arantxa e Bellita di Una vita / Foto Boomerang tv

Come probabilmente già sapete, in via eccezionale giovedì 18 marzo non andranno in onda sulle reti Mediaset i programmi facenti capo a Maria De Filippi e questo vuol dire che in daytime su Canale 5 “salteranno” per un giorno Uomini e donne e il quotidiano di Amici. La ripercussione sulla programmazione che a noi più interessa è uno specialissimo prolungamento della telenovela Una vita, che il 18 marzo durerà dalle 14,10 alle 16,20.

La maxipuntata in questione comprenderà la seconda parte dell’episodio n. 1139 (QUI la trama) e l’intero episodio 1140, per la felicità dei fan italiani di Acacias 38. Un vero e proprio bonus per gli aficionados della soap! Ovviamente da venerdì 19 tornerà tutto alla normalità, ma intanto ecco gli spoiler relativi a quanto vedremo domani nell’appuntamento “aggiuntivo”.

Anticipazioni puntata 1140 di Una vita di giovedì 18 marzo 2021:

Ursula svolge indagini su Fermin, ma Genoveva la taccia di pazzia e le dice che l’uomo è solamente una sua immaginazione. La Dicenta tuttavia non ci crede e, dopo essere entrata in casa di Felipe Alvarez Hermoso, fa una strana chiamata a Bilbao.

Bellita cerca di curare come può Margarita dopo il suo mancamento, ma la donna sembra scomparire non appena lei si allontana. La Del Campo si preoccupa, ma poi Margarita torna e si scusa con lei…

Emilio, in qualità di “emissario di Felicia, interrompe la lezione di Camino e Maite cercando di capire se tutto vada bene; Camino però si arrabbia, sentendosi trattata come una bambina.

Felicia chiede a Lolita di tentare di far ragionare Marcelina, invece di proseguire un’inutile guerra commerciale.

Un sempre più innamorato Santiago propone a Marcia di lasciare Acacias per dimenticare Felipe. Per poterlo fare, però, ci vogliono soldi e, quando lui li chiede a Genoveva, quest’ultima si rifiuta…

