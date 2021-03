Maite e Camino / Una vita (foto Boomerang tv)

Anticipazioni puntata 1144 di Una vita di venerdì 26 e sabato 27 marzo 2021: Ursula non riesce insinuare in Felipe il dubbio di un inganno da parte di Genoveva. Intanto Santiago chiede soldi alla Salmeron per andarsene da Acacias insieme a Marcia, ma lei rifiuta.

Maite propone a Camino di realizzare un ritratto dal vivo a sua madre Felicia e di donarglielo, sperando che la donna si “ammorbidisca”. Camino ha anche l’occasione di rivelare a Maite quello che è accaduto in passato a Valdeza.

Margarita dice a Bellita che Alfonso Carchano l’ha lasciata.

Emilio fa con Cinta delle allusioni alla loro prima notte di nozze, ma a quel punto la ragazza si infuria: pensa infatti che lui voglia sposarla solo per “quel motivo”…

Genoveva chiede a Felipe di avere un colloquio con Mendez e di convincerlo ad arrestare Cristobal, l’assassino di Samuel Alday.