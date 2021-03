Liberto, Marcelina e Rosina / Una vita (foto Boomerang tv)

Anticipazioni puntata 1145 di Una vita di sabato 27 marzo 2021: Genoveva svela a Felipe che in città c’è l’assassino di Samuel, ovvero Cristobal. Il legale però sembra già avere un piano per sbarazzarsi di lui e anche di Ursula. In seguito, Genoveva accoglie Cristobal in casa ma si tratta di una trappola per arrestarlo.

Mentre Marcia tenta di dimenticare Felipe, Santiago si interessa a un baro di nome Bonifacio che si aggira per Acacias; Cesareo però lo tiene d’occhio…

Bellita cerca di far stare meglio Margarita e così la porta a fare acquisti e a teatro. Ma Arantxa appare perplessa…

Maite chiede a Camino di non rivelare a nessuno le sue opinioni politiche, poi le propone qualcosa che dovrebbe metterla in grado di riguadagnare la stima di Felicia.

I domestici sembrano apprezzare parecchio la prima seduta del “Salon Servanteu”, ma Rosina ne è gelosa!

Emilio si rende conto che ora dovrà trovare una soluzione per rimediare alla sua mancanza di tatto con Cinta.