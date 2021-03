Bellita e Margarita / Una vita (foto Boomerang tv)

Anticipazioni puntata 1146 di Una vita di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2021: Cristobal è stato arrestato. Ora Felipe Alvarez-Hermoso affronta Ursula e la accusa di essere stata lei a convocare l’uomo nel quartiere per far fuori Genoveva; la Dicenta nega, ma Felipe le assicura che farà di tutto per farla finire in carcere…

Cinta comunica ai familiari di aver ricevuto un’offerta per esibirsi in un teatro. Per la ragazza il lavoro va dunque bene, ma non può dirsi lo stesso della situazione con Emilio…

Felicia riceve un quadro e scopre che è stato dipinto da Camino; a quel punto decide di lasciare che la figlia impari la pittura da Maite.

Dopo essere stato rimproverato da Fabiana, Servante invita Rosina al suo salotto letterario, ma la donna fa un intervento pesantissimo che annoia tutti…

Ad Arantxa fa piacere il corteggiamento di Cesareo, tanto da decidere di partecipare alla festa insieme a lui. Intanto Margarita va da Bellita e, senza farsene accorgere, le versa una strana polverina nel tè…

Santiago torna alla pensione ferito. Marcia teme per la sua vita…