Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 14 a venerdì 19 marzo 2021: La disputa tra Marcelina e Lolita per via del grammofono viene risolta da Jacinto, che convince la moglie a smettere. Santiago trova il modo di tirar su di morale Marcia mostrandole dei trucchi di prestidigitazione.

Molto emozionata, Camino va nell’atelier di pittura di Maite per iniziare le lezioni. Genoveva tenta di cacciare Ursula di casa, ma la Dicenta è intenzionata a costringerla a rispettare i patti.

Ursula minaccia Genoveva di rendere pubblica la verità sulla morte di Alfredo Bryce, ma la signora non si intimorisce e la licenzia. Felipe e Genoveva rendono ufficiale la loro relazione con un pranzo al Nuovo Secolo. Camino e Maite vanno a visitare un museo insieme. Felicia non vede di buon occhio l’interesse della figlia per la pittura perché la considera una perdita di tempo.

Bellita decide di organizzare un concerto benefico nel quale si esibirà Cinta, il cui ricavato sarà devoluto a Margarita. Servante propone a Marcelina un’altra idea per incrementare le vendite del chiosco, provocando nuovi dissapori con Lolita e Felicia. Ursula sembra aver intuito che Genoveva è sul punto di tradirla, proprio come fece un tempo Cayetana.

Marcelina, costantemente istigata da Servante, è determinata a sbaragliare la concorrenza di Lolita e Felicia, anche se le strategie suggerite dall’ex portinaio sono costose e insensate.

Genoveva incarica Fermin, uno scagnozzo con cui ha evidentemente avuto rapporti in passato, di rintracciare per conto suo una misteriosa persona, con l’intento di danneggiare Ursula. Lolita è sempre più affranta a causa dell’interesse che Antoñito dimostra per Maite.

Felicia, infastidita dai discorsi progressisti di Camino, incarica Emilio di andare a curiosare nello studio della pittrice per assicurarsi che la figlia stia effettivamente imparando a dipingere. Il concerto benefico organizzato da Bellita ha inizio: Margarita sopraggiunge durante l’intensa esibizione dell’artista ed è visibilmente commossa, ma poco dopo perde i sensi e si accascia a terra.

Ursula indaga su Fermin, ma Genoveva la fa passare per pazza e le dice che l’uomo è una sua immaginazione. La domestica però non ci crede e, dopo essersi intrufolata a casa di Felipe, fa una misteriosa chiamata a Bilbao.

Bellita ricopre Margarita di attenzioni dopo il suo mancamento ma, appena si allontana, la donna sparisce. Bellita si preoccupa, ma poi Margarita torna e le chiede scusa per il suo comportamento.

Emilio, mandato da Felicia, interrompe la lezione di Camino e Maite per controllare che vada tutto bene. La sorella va su tutte le furie perché si sente trattata come una bambina. Felicia propone a Lolita di provare a far ragionare Marcelina, invece di continuare la guerra commerciale.

Santiago, sempre più innamorato di Marcia, le propone di lasciare Acacias per dimenticare Felipe; per poterlo fare chiede più soldi a Genoveva, ma lei si rifiuta. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

