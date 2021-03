LOLITA e ANTONITO / Una vita (foto Boomerang tv)

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 21 a sabato 27 marzo 2021: Emilio, mandato da Felicia, interrompe la lezione di Camino e Maite per controllare che vada tutto bene; la sorella va su tutte le furie perché si sente trattata come una bambina.

Felicia propone a Lolita di provare a far ragionare Marcelina, invece di continuare la guerra commerciale. Santiago, sempre più innamorato di Marcia, le propone di lasciare Acacias per dimenticare Felipe; per poterlo fare chiede più soldi a Genoveva, ma lei si rifiuta.

Genoveva continua a minare la sicurezza di Ursula e la mette in ridicolo davanti alle signore. Camino regala a Maite un ritratto fatto da lei con il carboncino; la pittrice ne resta molto colpita. Lolita scopre che la sua gelosia verso Maite era infondata e le chiede scusa. Ramon fa riconciliare Marcelina, Felicia e Lolita.

Bellita riceve un invito da Margarita e va a prendere un tè a casa sua. Genoveva organizza un incontro fra Agustina e il dottor Maduro, il finto medico che la spinse a tentare di togliersi la vita; la domestica è sconvolta. Ursula, dal canto suo, non resta con le mani in mano e convoca a calle Acacias Cristobal, l’assassino di Samuel Alday.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La notizia che Ursula abbia ingannato Agustina istigandola a tentare di morire si sparge nel quartiere e una folla inferocita composta da domestici e signori caccia brutalmente la donna da Acacias. Rosina, sempre più affascinata da Maite e dai suoi racconti parigini, si fa venire l’idea di lanciare un salotto con l’aspirazione di diventare la Gertrude Stein di Acacias: il salotto Rosine.

Rosina racconta in giro che Maite è rimasta vittima di una forte delusione d’amore per un uomo più vecchio di lei. Ursula, tornata di nascosto nel quartiere e intrufolatasi in casa di Genoveva, minaccia la donna rivelandole di sapere dov’è Cristobal.

Sui giornali escono critiche lusinghiere dell’esibizione di José Miguel e la gente lo ferma per strada per congratularsi, cosa che sembra indispettire Bellita. Cinta, gelosa di Maite, fa continue scenate a Emilio e Antoñito consiglia all’amico di sposare la ragazza per risolvere il problema alla radice. Felicia, disgustata dalla svolta progressista di Camino, informa Maite che intende vietare alla figlia di proseguire con le lezioni.

Ursula, convinta di avere in pugno Genoveva, le concede 24 ore per escogitare un modo di riabilitare il suo nome agli occhi del vicinato; in realtà Genoveva, lungi dall’essere intimidita, utilizza quel tempo per coalizzare ulteriormente le signore di Acacias contro la rivale e le tende una trappola: quando Ursula si ripresenta a casa sua, la provoca a tal punto da indurla a perdere il controllo e fa in modo che Felipe la colga in flagrante.

Ursula cerca invano di insinuare in Felipe il dubbio che Genoveva lo stia ingannando. Santiago chiede denaro a Genoveva per lasciare Acacias con Marcia, ma la donna rifiuta. Maite suggerisce a Camino di fare un ritratto dal vivo a sua madre e di regalarglielo, nella speranza di ammorbidirla un po’. Camino si confida con la sua maestra di pittura, raccontandole quanto è accaduto a Valdeza.

Margarita confessa a Bellita che Alfonso l’ha lasciata. Parlando con Cinta, Emilio fa allusioni alla loro prima notte di nozze e la Dominguez va su tutte le furie, temendo che quello sia l’unico motivo per cui Emilio vuole sposarla. Genoveva chiede a Felipe di parlare con Mendez per convincerlo ad arrestare Cristobal, l’assassino di Samuel.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI